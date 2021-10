Chmura internetowa z podatkiem u źródła?

Opodatkowanie korzystania z usługi dostępu do chmury internetowej

Fiskus potwierdza, że dostęp do chmury internetowej nie może być klasyfikowany jako usługi przetwarzania danych. Z drugiej strony uznał on, że powyższe może być uznane za korzystanie z urządzenia przemysłowego, a co za tym idzie, trzeba tutaj płacić podatek u źródła. Co innego stwierdził sąd, który podkreślił, że chmura służy jedynie do przechowywania danych czy innych zasobów informatycznych. Inaczej jest w przypadku chmury obliczeniowej.