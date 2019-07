Kasy fiskalne: od sierpnia nowe oznaczenia literowe stawek VAT

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. W urządzeniu tym poszczególnym stawkom podatku przyporządkowuje się odpowiednie litery od „A” do „G”. Stare rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych dawało sporą dowolność w zakresie przypisywania stawek do liter.

literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku,

literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT marża.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paylessimages - Fotolia.com Oznaczenie stawek VAT na kasach fiskalnych Do końca kwietnia 2019 r. podatnicy w zasadzie mieli dowolność co do przypisywania poszczególnym stawkom VAT oznaczeń literowych na kasach fiskalnych (za wyjątkiem stawki podstawowej, której musiała być przypisana litera „A”). W maju to się zmieniło. Ustawodawca chce mieć tutaj zestandaryzowany system. Części podatnikom dał czas na ujednolicenie do końca lipca 2019 r.

Podatnicy, którzy użytkują kasy fiskalne przed 1 maja 2019 r. powinni sprawdzić, czy stosowane w ich urządzeniach oznaczenia literowe na paragonach fiskalnych i raportach zostały przypisane do odpowiednich stawek zgodnie z nowymi wytycznymi. Jeżeli nie, winni dokonać odpowiednich zmian w tym zakresie i rozpocząć korzystać z nowych oznaczeń najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2019 r. (co w celu uniknięcia komplikacji warto powierzyć serwisowi kas).



Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych po 30 kwietnia 2019 r. mieli (mają) obowiązek przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT w sposób wskazany w nowym rozporządzeniu (a więc wypunktowany wyżej).

Resort finansów wyjaśnia

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) umieściło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kas online.



Wśród nich można wyczytać m.in., że podatnik nie ma obowiązku programowania na kasie wszystkich stawek VAT, a jedynie te, które używa do ewidencji sprzedaży towarów lub usług. Również tutaj należy jednak zachować wskazaną wyżej hierarchię przypisania poszczególnych stawek VAT do odpowiednich liter.



Resort wyjaśnił też, że dotychczas przypisane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą zachować do 3 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. do końca lipca 2019 r.



Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do kas, które nie były używane przez podatnika przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. kas instalowanych od 1 maja 2019r., do których należy stosować wymogi wynikające z przepisu § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Ustawodawca wymagał bowiem jedynie, aby literze „A” była przypisana stawka 22% albo 23%. Reszta zależała od uznania podatnika. Jednakże z dniem 1 maja 2019 r. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816). § 6 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia zaś wskazuje, że podatnicy prowadząc ewidencję w kasie fiskalnej , przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku , przypisanych do nazw towarów i usług, w ściśle określony sposób, tj.:Nowe zasady przypisywania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT obowiązują wprawdzie już od momentu wejścia w życie obecnego rozporządzenia, tj. od 1 maja 2019 r., niemniej na podstawie przepisów przejściowych podatnicy, którzy używali kasy fiskalne na dzień 1 maja 2019 r., mogą z dotychczasowych oznaczeń literowych stawek korzystać do dnia 31 lipca 2019 r.