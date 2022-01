Kasa fiskalna może działać obok kasy online

W sytuacji gdy podatnik, oprócz prowadzenia sprzedaży objętej obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej online, prowadzi jeszcze inną sprzedaż, nieobjętą takim obowiązkiem, to tą inną sprzedaż może ewidencjonować na zwykłej kasie rejestrującej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.01.2022 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.913.2021.1.MN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zbóż, nasion i paszy dla zwierząt. W maju 2021 r. kupił kolejną kasę fiskalną bowiem w starej wyczerpała się pamięć fiskalna. Nie była to jednak kasa online . Obok sprzedaży powyższych towarów zainteresowany handluje także węglem. Po kontroli urzędu skarbowego w dniu 02.09.2021 r. wnioskodawca został poinformowany o tym, że sprzedaż wyrobów węglowych od stycznia 2021 r. musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej online. Kasa taka niezwłocznie została zakupiona.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w ramach jednej działalności gospodarczej może używać kasy zwykłej do sprzedaży produktów nieobjętych obowiązkiem rejestracji w kasie rejestrującej online a tylko do sprzedaży towarów objętych takim obowiązkiem używać kasy online? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów