Spóźniona fiskalizacja pozbawia prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej

Gdy podatnik nie dokonał ufiskalnienia kasy on-line w terminie do 1 stycznia 2021 r., nie zwrócił się też do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o indywidualne rozstrzygnięcie w tej sprawie, to nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04.2021 r. nr 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS

Przeczytaj także: Gabinet fizjoterapii bez kasy fiskalnej on-line

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. uwimages - Fotolia.com Ulga na zakup kasy fiskalnej: fiskalizacja musi być na czas Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line, podatnik zobowiązany do wymiany urządzenia starego typu na nową kasę, musi dokonać jej fiskalizacji w określonym przez ustawodawcę terminie, chyba że wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie tego terminu.

Wnioskodawca, jako podmiot świadczący usługi noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, był zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej on-line od dnia 1 stycznia 2021 r. Faktura zakupu została wystawiona 7 stycznia 2021 r. zaś fiskalizacja kasy nastąpiła 8 stycznia 2021 r. Na koniec 2020 r. oraz na początku 2021 r., z uwagi na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, u wnioskodawcy nie wystąpiła żadna sprzedaż. Jeszcze w 2020 roku zainteresowany był w kontakcie z firmą, od której kupował kasę fiskalną, jednak ze względu na okres świąteczny i dni wolne od pracy w 2020 oraz 2021 roku firma ta była w stanie zafiskalizować kasę i wysłać ten sprzęt dopiero w podanym terminie, tj. 8 stycznia 2021 r.Wnioskodawca nie zwracał się do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu instalacji kasy fiskalnej. Zadał pytanie, czy jest uprawniony do skorzystania z ulgi na zakup kasy ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów