Remont własnej nieruchomości z odwrotnym obciążeniem w VAT?

W sytuacji, gdy wynajmujący dokonuje adaptacji swoich nieruchomości i z tego tytułu ponosi wydatki na usługi budowlane, które następnie przerzuca na najemcę – przy zakupie tych usług winien wystąpić mechanizm odwrotnego obciążenia – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.07.2019 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.280.2019.1.RD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy właściciel nieruchomości, który dokonuje jej adaptacji, w związku z czym ponosi koszty usług budowlanych, może tutaj występować w roli podatnika obowiązanego do rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia? Zdaniem fiskusa sytuacja taka jest możliwa, gdy kosztami takiej adaptacji zostanie obciążony najemca, na potrzeby którego lokal jest dostosowywany.

Spółka jest właścicielem budynku biurowego, w którym lokale są wynajmowane podmiotom trzecim. W związku z zawarciem umów najmu spółka jest zobowiązana przekazać najemcom przedmiot najmu do używania w stanie zgodnym z umową. Lokale są udostępniane w standardzie podstawowym bądź ponadpodstawowym (z ulepszeniami).W celu zaadaptowania lokalu do potrzeb najemcy wnioskodawca nabywa od podmiotów trzecich różnego rodzaju towary i usługi, w tym roboty budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (objęte odwrotnym obciążeniem ), jak też wyposażenie meblowe ruchome (stoły, krzesła, szafki, czy montowane na stałe w lokalu.Powyższymi kosztami nabycia oraz adaptacji są bądź będą najemcy w dwojaki sposób:• Pośredni – czyli poprzez wkalkulowanie tych kosztów w czynsz najmu• Bezpośredni – poprzez bezpośrednie przeniesienie kosztów na podstawie odrębnych faktur.Spółka przedstawiła przypadki, które mogą wystąpić w przyszło:1. Wnioskodawca nabywa od Wykonawców określone prace (w tym także o charakterze budowlanym) w celu zaadaptowania lokalu dla potrzeb Najemcy. Najemca nie jest bezpośrednio obciążany kosztami tych prac - koszty tych prac są jednakże uwzględniane w kalkulacji warunków handlowych danej Umowy najmu, co może przykładowo oznaczać, że koszty tych prac są uwzględniane w kalkulacji czynszu najmu poprzez odpowiednie proporcjonalne podwyższenie standardowego czynszu najmu lub poprzez odpowiednie proporcjonalne wydłużenie standardowego okresu najmu.2. Wnioskodawca nabywa od Wykonawców określone prace (w tym także o charakterze budowlanym) w celu zaadaptowania lokalu dla potrzeb Najemcy, przy czym w Umowie najmu strony ustalają, że koszty tych prac do kwoty X określonej w tej umowie zostaną pokryte wyłącznie przez Wnioskodawcę. Wszelkimi kosztami przewyższającymi kwotę X zostanie obciążony Najemca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę.3. Wnioskodawca nabywa od Wykonawców określone prace (w tym także o charakterze budowlanym) w celu zaadaptowania lokalu dla potrzeb Najemcy, przy czym w Umowie najmu strony ustalają, że koszty tych prac do kwoty X określonej w tej umowie zostaną pokryte przez Wnioskodawcę, a koszty tych prac do kwoty Y określonej w tej umowie zostaną pokryte przez Najemcę. Wszelkimi kosztami przewyższającymi kwoty X i Y zostanie obciążony Najemca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę.Spółka zadała pytanie, czy nabywane usługi budowlane winny być rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia? Czy z faktur wystawionych przez wykonawców związanych z adaptacją będzie mogła odliczyć VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: