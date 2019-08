Opodatkowanie nagród w akcjach motywacyjnych

Przedsiębiorcy, w celu zwiększenia zainteresowania oferowanymi przez siebie usługami, organizują często rozmaite akcje marketingowe. Akcje te przybierają różny charakter – mogą to być przykładowo promocje lub konkursy skierowane do odbiorców końcowych oferowanych usług. Zdarza się także, że adresatem organizowanych akcji są pracownicy kontrahenta, np. pośrednika usług świadczonych przez danego przedsiębiorcę. W tym przypadku, o sposobie opodatkowania uzyskanych przez takiego pracownika świadczeń decydować będzie charakter organizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku gdy mamy do czynienia z konkursem, uzyskane świadczenie opodatkowane będzie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).

W przypadku wypłaty świadczenia uzyskanego w ramach konkursu, na organizatorze ciążyć będą obowiązki płatnika (art. 41 ust 4 ustawy o PDOF). Przedsiębiorca zobowiązany będzie także do przekazania kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę organizatora (płatnika), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF). Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorca powinien przesłać do ww. urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).Z kolei w przypadku nagród przyznawanych w ramach programów motywacyjnych dla pracowników kontrahentów, stanowiących dla tych osób przychód z innych źródeł, na podmiocie który je wypłacił nie będą ciążyć obowiązki płatnika. Będzie on natomiast zobowiązany sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją osobie otrzymującej świadczenie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (zob. art. 42a ustawy o PDOF).