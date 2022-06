Podatek od wygranej. Ile wynosi i kiedy należy zapłacić PIT od nagrody w konkursie?

Zbliżające się wakacje to okres nierozłącznie związany z szerokimi działaniami marketingowymi ukierunkowanymi czy to na plażowiczów, osoby zdobywające szczyty górskie czy wypoczywające w przydomowym ogródku. Jedną z "najpopularniejszych" w Polsce form akcji marketingowych od lat jest konkurs, którego atrakcyjność dotyczy również konsekwencji podatkowych.

konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja), innymi słowy aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,

podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu,

jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 PLN; konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu - dla zastosowania zwolnienia wyłączne znaczenie mają 2 warunki:

temat konkursu, który musi dotyczyć jednej z ww. dziedzin,

jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć 2.000 zł.

W praktyce zatem, jeśli organizatorem konkursu nie są środki masowego przekazu, to dla reszty przedsiębiorców pozostała możliwość zastosowania przy organizacji konkursu zwolnienia tylko gdy pytanie konkursowe dotyczy wskazanych dziedzin a wartość wygranej nie przekroczyła limitu ustawowego.

Pierwsza korzyść związana ze zwycięstwem w konkursie dotyczy formy opodatkowania. Art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF przewiduje, co należy określić jako korzystne rozwiązanie dla zwycięzcy nagradzanego miejsca konkursowego (gdyby zastosować tzw. progresję tj. opodatkowanie wg skali podatkowej to wystąpiłoby opodatkowanie stawką 17% [a po zmianach w Polskim Ładzie, które wejdą w życie 1 lipca 2022 r., 12%] lub 32% PIT!).Kolejną korzyścią związaną z konkursem jest możliwość skorzystania ze. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagródKonsekwentnie, analizowana regulacja pozwala, z uwagi na jej konstrukcję, wyodrębnić następujące rodzaje zwolnienia z podatku PIT:W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż konieczne dla zastosowania analizowanego zwolnienia jest abytylko nazwanej tym pojęciem. W przeszłości bardzo często okazywało się że mimo nazewnictwa stosowanego przez organizatora działania marketingowego, akcja nie była konkursem a tym samym niemożliwe było skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania PIT.Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „konkurs” wobec czego konieczne jest zastosowanie wykładni językowej - zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. Tym samym co do zasady, jeśli w danej akcji marketingowej istniejew celu osiągnięcia najlepszego rezultatu, najprawdopodobniej mamy właśnie do czynienia z konkursem a w konsekwencji możliwością zastosowania zwolnienia z PIT.Końcowo, należy pamiętać, iż w przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 68 UPDOF (pytanie konkursowe nie dotyczy dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu bądź wartość wygranej przekroczyła limit 2.000,00 PLN) to, tj. będzie on zobowiązany do pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR