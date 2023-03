Kiedy i jaki podatek od wygranej w loterii, konkursie i pokera online?

Przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju konkursy, loterie, sprzedaż premiową czy inne aktywności marketingowe mające na celu zwiększenie przychodów. Klienci otrzymujący te świadczenia powinni rozliczyć się z fiskusem, jednak niewielu z nich wie o tym obowiązku i nie jest świadoma ciążącego na nich ryzyka podatkowego.

Opodatkowanie nagród

Zwolnienie z podatku od wygranej w konkursie

Obowiązki płatnika PIT

Gry hazardowe – opodatkowanie

urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera; udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Stawka podatku od gier jest różna w zależności od konkretnego typu gry i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%; loterii pieniężnej - 15%; gry liczbowej - 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%; zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%; zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 12%.

Poker zagraniczny

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową , uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.W związku z powyższym dochody polskiego rezydenta z tytułu wygranej w zagranicznym konkursie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Przychód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł, chyba, że nagrody będą korzystały ze zwolnienia.Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z konieczności opodatkowania wygranych w konkursach . Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł.Zatem w przypadku, gdy jednorazowa wygrana nie przekroczy kwoty 2000 zł, podatnik i płatnik nie mają żadnych obowiązków z tego wynikających. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe zwolnienie nie dotyczy wszystkich konkursów lecz tylko tych wyspecyfikowanych w pkt. 68. Zatem w pierwszej kolejności, przy definiowaniu warunków zwolnienia należy każdorazowo pochylić się nad regulaminem konkursu i jego założeniami.Jeżeli korzystanie z powyższego zwolnienia będzie niemożliwe to podmiot wypłacający nagrodę obowiązany jest rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy oraz wykazać podatek w deklaracji zbiorczej PIT-8AR. W takim przypadku nie wystawia się natomiast informacji dla podatnika (ani PIT-11, ani żadnej innej).Odrębne zasady mają zastosowanie w przypadku gier hazardowych, gdzie istotne będą przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Gry losowe to gry, w tym urządzane przez sieć Internetową, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, innymi słowy występuje losowość w tych grach. Gry losowe to w szczególności: loterie pieniężne, gry cylindryczne, gry liczbowe, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra telebingo, loterie fantowe, gra bingo fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.W przypadku tego typu gier przedmiotem opodatkowania jest:W przypadku wygranych podatnicy powinni składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe dla podatku od gier oraz obliczać i wpłacać podatek od gier miesięcznie na rachunek właściwego urzędu skarbowego.Podatnicy urządzający gry liczbowe są zobowiązani do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.Podmiot urządzający turniej gry pokera jako płatnik jest obowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier oraz obliczania, pobierania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego.W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na terytorium Polski legalna jest gra w pokera online organizowanego na terytorium Polski. Zatem do dochodów uzyskanych z takiej gry zastosowanie znajdą przepisy ustawy o grach hazardowych.Z kolei, gdy podatnik osiągnie dochody z gry stacjonarnej w pokera wtedy polska ustawa o grach hazardowych nie ma zastosowania i należy opodatkować takie świadczenie PIT. Zastosowanie znajdzie tu jednak zwolnienie, przewidziane w art. 21 ust 1 pkt 6a ustawy o PIT, pod warunkiem, że gra została urządzona i przeprowadzona przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.