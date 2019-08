Sprzedaż nieruchomości w ramach firmy a zwolnienie podmiotowe z VAT

Dostawa nieruchomości lokalowej stanowiącej środek trwały firmy, pomimo, iż stanowi transakcję związaną z nieruchomością, nie podlega wliczeniu do limitu przewidzianego dla zwolnienia podmiotowego z VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.08.2019 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.207.2019.1.WR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. darval - Fotolia.com Sprzedaż nieruchomości Obrót nieruchomościami co do zasady wymaga rozliczania podatku VAT, chyba że zbywana jest nieruchomość będąca środkiem trwałym firmy

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości . W tym celu nabywa nieruchomości, które zalicza do środków trwałych i amortyzuje. Zainteresowana korzysta też ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT , określonego w art. 113 ustawy.Obecnie dokonała ona sprzedaży jednej takiej nieruchomości (środka trwałego) w postaci lokalu, która to sprzedaż była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedając ten lokal za kwotę 220.000 zł stała się czynnym podatnikiem VAT, czy też nadal ma prawo do zwolnienia określonego w art. 113 z uwagi na to, że w limicie zwolnienia nie mieszczą się zbyte nieruchomości stanowiące środki trwałe przedsiębiorstwa? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów