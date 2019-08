Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

Jeżeli w 2018 r. podatnik nie osiągnął dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce skalą podatkową, nie ma obowiązku złożenia „zerowego” zeznania podatkowego za ten rok. Ponadto w sytuacji, gdy żona takiego nie osiągnęła żadnych dochodów, brak jest podstaw do preferencyjnego (wspólnego) rozliczenia małżonków. W konsekwencji nie przysługiwało mu również prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.08.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.225.2019.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. resket - Fotolia.com Ulga prorodzinna tylko przy dochodach opodatkowanych w Polsce Warunkiem skorzystania z ulgi na dzieci jest uzyskanie dochodów opodatkowanych w Polsce wg skali podatkowej. W sytuacji, gdy podatnik uzyskuje jedynie dochody zagranicą, które tam są opodatkowane, a w Polsce odprowadzane jedynie od nich składki ZUS, ulgi rozliczyć nie można.

W 2018 r. wnioskodawca uzyskiwał tyko dochody za granicą – w Niemczech, gdzie były one opodatkowane. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostały natomiast odprowadzone do polskiego ZUS. Małżonka wnioskodawcy w 2018 r. nie uzyskiwała przychodów. Z uwagi na to, że zainteresowany nie miał zaliczki na podatek , z ulgi na trójkę dzieci skorzystał „z dodatkowego świadczenia” ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ulga prorodzinna mu przysługiwała? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów