Korekta zeznania podatkowego i zwrot ulgi na dzieci

Ulga prorodzinna podobnie jak inne ulgi podatkowe, jest uprawnieniem podatnika, a nie jego obowiązkiem. W związku z tym podatnik może dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego w taki sposób, że zrezygnuje z przysługującej ulgi. Konsekwencją tego będzie jednak obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.354.2021.1.MD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. jaaff - Fotolia.com Ulgę na dzieci można zwrócić, ale z odsetkami za zwłokę Ulgi przewidziane w podatku dochodowym są uprawnieniem podatnika. Nie ma obowiązku korzystania z nich, a nawet jak podatnik skorzystał z danej ulgi może zmienić zdanie i złożyć korektę zeznania podatkowego oraz z odliczenia nie skorzystać. Niestety takie rozwiązanie na ogół wiąże się z dopłatą podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

W 2012 r. zainteresowana wzięła ślub. Z tego związku posiada dwójkę dzieci. Z mężem posiada rozdzielność majątkową , dlatego małżonkowie rozliczają się osobno. Ulgę prorodzinną od samego początku wnioskodawczyni rozlicza w swoim PIT.Mąż wnioskodawczyni z poprzedniego małżeństwa posiada dwójkę dzieci, na które ulgę rozlicza jego była żona. Po analizie przepisów i interpretacji podatkowych małżonkowie doszli do wniosku, że korzystniejsze będzie, gdy to mąż rozliczy ulgę prorodzinną na całą czwórkęWnioskodawczyni zadała pytanie, czy może złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2016-2020 zwracając kwoty ulgi prorodzinnej? Czy w związku z takimi korektami będzie zobowiązana do zapłaty także odsetek podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów