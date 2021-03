Praktyczna nauka zawodu pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej

Rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej na dzieci małoletnie oraz wybrane pełnoletnie, gdy te spełniają dodatkowe warunki. W sierpniu 2019 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT zmiany w postaci tzw. ulgi dla młodych, której negatywne skutki odczują teraz podatnicy rozliczając ulgę prorodzinną w PIT za 2020 rok.

Przeczytaj także: Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2020 rok

Pełnoletnie uczące się dziecko, które uzyskuje wynagrodzenie z tytułu praktycznej nauki zawodu, w rozliczeniu PIT za 2020 r. może nie uprawniać rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

do ukończenia 25 roku życia ale uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, pod warunkiem że w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT , w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (a więc kwoty 3 089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zgodnie z obecnym (2021 r.) brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT w ramach ulgi dla młodych wolne od podatku są przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. serQ - Fotolia.com W tym roku mniej rodziców skorzysta z ulgi prorodzinnej Przy wypełnianiu rocznego PIT warto pamiętać o uwzględnieniu w nim składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta stanowi odliczenie od podatku i z reguły jest uwzględniana przez podatnika/płatnika już na etapie wyliczania należnej zaliczki na podatek. Jej nieujęcie w rocznym PIT może skutkować niemałą dopłatą podatku.

Jak było

258,45 zł – w przypadku nauki na pierwszym roku

310,14 zł – w przypadku nauki na drugim roku

361,83 zł – w przypadku nauki na trzecim roku.

Jak jest w PIT za 2020 rok?

na starych zasadach uprawniał rodziców do rozliczenia ulgi prorodzinnej, bowiem przy ustalaniu jego dochodu uwzględniane były pracownicze koszty uzyskania przychodu,

na nowych zasadach, które stosuje się w rozliczeniach za 2020 r. nie uprawnia rodziców do rozliczenia ulgi prorodzinnej, bowiem jego przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (a więc tzw. ulgi dla młodych) przekroczył próg 3 089 zł. W związku z powyższym pełnoletni uczeń, którego roczny przychód brutto z tytułu praktycznej nauki zawodu oscylował w granicach 3,2-4 tys. zł:

Ważna data 18 urodzin