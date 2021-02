Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2020 rok

Dochody opodatkowane skalą podatkową pozwalają na odliczenie od podatku tzw. ulgi na dzieci. Ulga ta wzrasta progresywnie wraz liczbą posiadanych pociech. Najmniej odliczyć można (w skali roku 1 112,04 zł na jedno dziecko a maksymalnie 2 700,00 zł. W zależności zatem od liczby pociech uprawniających do odliczenia, oszczędność na podatku może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Niektórzy jednak prawo do ulgi mogą utracić.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi posiadać dochody opodatkowane skalą podatkową oraz dzieci uprawniające do odliczenia (własne bądź przysposobione, małoletnie oraz niektóre pełnoletnie). W Przypadku posiadania tylko jednego dziecka ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w korzystaniu z tego odliczenia.

Ulga prorodzinna na jedno dziecko

pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł. W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),

dochody określone art. 30b ustawy, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38 (tzw. kapitały pieniężne),

dochody opodatkowane podatkiem liniowym (przewidzianym dla pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczane na PIT-36L)

Jako dochód należy tutaj rozumieć przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Dwa limity: 56 tys. zł i 112 tys. zł

nie uważa się:

osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów; osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dwoje i więcej dzieci = brak kryterium dochodowego

Ważne

Nie zawsze posiadanie kilkorga dzieci oraz uzyskiwania dochodów opodatkowanych skalą podatkową pozwoli na rozliczenie ulgi prorodzinnej. Fiskus podkreśla, że przy określaniu prawa do tej ulgi należy brać pod uwagę jedynie te dzieci, które uprawniają do odliczenia.



Jeżeli zatem przykładowo gdy rodzice posiadają trójkę bądź czwórkę dzieci, z których tylko jedno uprawnia do odliczenia, na potrzeby ulgi będą traktowani jak rodzice jedynaka (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.10.2015 r. nr IPPB4/4511-1098/15-2/MP). W rezultacie muszą spełniać dodatkowe kryterium dochodowe.

Wartość ulgi prorodzinnej

Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2020 Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko 1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł 92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok) Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł 0 zł ulgi 2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok 3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok 4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok

Dzieci uprawniające do odliczenia

które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – tutaj nie jest istotny wiek dziecka jak i jego dochody,

uczące się (lub studiujące i to zarówno w kraju jak i za granicą) do ukończenia 25. roku życia.

Warto wiedzieć

Ulga prorodzinna bezwzględnie nie przysługuje w stosunku do dziecka, które uzyskiwało przychody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, bądź miała do niego zastosowanie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem prywatnego najmu) czy ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.



Jeżeli zatem dziecko posiada działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową, rodzic nie może w stosunku do niego skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet wówczas gdy z tego tytułu dziecko nic nie zarobiło. Wyłączenie to stosuje się do wszystkich wymienionych wyżej kategorii dzieci, także małoletnich.

