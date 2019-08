Śmierć małżonka: sprzedaż mieszkania już bez podatku

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalające na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego.

Nowe przepisy inaczej liczą termin

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po śmierci małżonka w świetle nowych przepisów Małżonkowie wiele lat musieli czekać na zmiany, niemniej obecnie te już obowiązują. W styczniu 2019 r. ustawodawca znowelizował ustawę o PIT, która zmienia zasady liczenia podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku czy wchodzących do majątku wspólnego małżonków. Obecnie jest ważna data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie data śmierci spadkodawcy.

Organ zgodził się z podatniczką

Liczy się data nabycia praw przez spadkodawcę, a nie spadkobrania

Podatnicy mogą powiedzieć: nareszcie

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350, ze zm.) za podlegające opodatkowaniu PIT źródło przychodu uznaje zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły jednak w życie, dodane Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 10 ust. 5 i 6 ustawy o PIT, zgodnie z którymi:(Dz.U. 2018, poz. 2159).W 2005 r. małżeństwo nabyło do wspólności majątkowej nieruchomość. W sierpniu 2018 r. mąż zmarł. Mimo posiadania dwóch córek sąd dokonał działu spadku w ten sposób, że całość majątku po zmarłym przypadła małżonce. W marcu 2019 r. małżonka zbyła zakupioną wspólnie z mężem w 2005 r. nieruchomość. Wystąpiła więc do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o PIT dokonana przez nią sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazany w ustawie 5-letni termin, którego upływ uwalniał spod tego obowiązku, liczony jest w jej przypadku nie od dnia nabycia spadku po mężu, a od dnia nabycia nieruchomości do współwłasności małżeńskiej.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 3 czerwca 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że zgodnie z treścią wprowadzonych w życie z początkiem roku ust. 5 i 6 art. 10 ustawy o PIT spadkobierczyni nie będzie zobowiązana do ponoszenia ciężaru w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, gdyż upłynął wymagany do zastosowania zwolnienia od tego podatku okres.(sygn. 0115-KDIT2-3.4011.181.2019.1.PS).Podobne stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji wydanej dzień później, czyli 4 czerwca 2019 r. Zapytanie podatnika dotyczyło wówczas zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia jej w drodze spadku. W tym przypadku fiskus także wskazał, że 5-letni termin „uwalniający” sprzedaż nieruchomości od podatku dochodowego liczony jest od nabycia jej przez spadkodawcę, a nie od daty nabycia spadku.(sygn. 0115-KDIT2-3.4011.127.2019.2.JS).Powołane do życia przepisy art. 10 ust. 5 i 6 ustawy o PIT to długo wyczekiwana, korzystna dla podatników zmiana. Dotąd regulacje dotyczące możliwości opodatkowania majątku gromadzonego latami wspólnie przez małżonków w ramach współwłasności małżeńskiej, podobnie jak gromadzonego przez spadkodawcę, pozwalały bowiem organom podatkowym na doprowadzanie do absurdu. Odbieranie praw do pełnej ochrony majątku stało w sprzeczności z ideą instytucji wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i dziedziczenia praw przysługujących spadkodawcy.