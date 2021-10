Sprzęt AGD mieści się w uldze mieszkaniowej w PIT

Kompleksowe zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych obejmuje również prace remontowo-wykończeniowe, w tym zakup sprzętów AGD zaspokajających podstawowe potrzeby egzystencjalne człowieka. Taki wniosek płynie z opublikowanej 14 października 2021 r. interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyjaśniającej wątpliwości w ww. zakresie.

MF odniosło się również do możliwości posiłkowego stosowania katalogu wydatków spełniających przesłankę uznania ich za wydatki na cele mieszkaniowe z nieaktualnego już rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. (tj. rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy). W tej kwestii wskazało, że ze względu na uniwersalny charakter, katalog zawarty w rozporządzeniu może stanowić wskazówkę interpretacyjną dla organów podatkowych przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw podatników.

Realizacja podstawowych potrzeb życiowych

Wskazano, że kompleksowe zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych obejmuje również prace remontowo-wykończeniowe, w tym zakup podstawowych sprzętów AGD zaspokajających podstawowe potrzeby egzystencjalne (np. przygotowywanie posiłków, zapewnienie podstawowej funkcjonalności budynków mieszkalnych, w tym również odpowiednie oświetlenie pomieszczeń).

kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,

szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,

oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,

okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,

mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,

mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw wątpliwościom podatników i wydało interpretację ogólną doprecyzowującą katalog wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego . Pojęcie „własne cele mieszkaniowe” zostało wprowadzone do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W myśl tej regulacji:Interpretacją ogólną objęto zakres wydatków określony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, tj. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego , jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.Do tej pory, wątpliwości podatników, co do stosowania przywołanych przepisów wynikały w głównej mierze z braku definicji legalnych pojęć „budowa” i „remont” na gruncie ustawy o PIT, a w szczególności braku sprecyzowanego katalogu wydatków zaliczanych do tych pojęć. W związku z powyższym, posiłkowo stosowano przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, jednakże takie rozwiązanie nie w każdej sytuacji skutecznie odpowiadało na nurtujące podatników pytania.W wydanej interpretacji Ministerstwo Finansów tłumaczy dotychczasowy brak precyzyjnych regulacji potrzebą elastyczności tych przepisów. Wskazuje, że takie rozwiązanie jest optymalne przez wzgląd na dostosowanie regulacji podatkowych do dynamicznych zmian zachodzących na rynku nieruchomości m.in. zmian technologii stosowanych w budownictwie czy standardów wykończeniowych. Jednocześnie biorąc pod uwagę, punkt widzenia podatników, dla których takie rozwiązanie przysparza wiele problemów natury praktycznej, Ministerstwo wydanymi objaśnieniami chce rozwiązać problem precyzyjnego określenia, które z poniesionych wydatków remontowo-wykończeniowych spełniają kryterium własnego celu mieszkaniowego, a które należy wyłączyć z tego katalogu.Jak podkreśliło Ministerstwo FinansówPowinna przede wszystkim obejmować takie przygotowanie budynku, które umożliwi zamieszkanie i codzienne funkcjonowania w danym lokalu.Zgodnie z powyżej wskazanymi przesłankami organ doprecyzował na gruncie wydanej interpretacji katalog wydatków, które w opinii Ministerstwa spełniają definicję celu mieszkaniowego, a które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne.W ślad za wydaną interpretacją należy wskazać, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatki poniesione na zakup i montaż:- mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.Jednocześnie z katalogu sprzętów gospodarstwa domowego wyłączono tzw. „małe AGD”, czyli m.in. ekspresy do kawy, tostery, opiekacze czy kuchenki mikrofalowe.Podsumowując należy wskazać, że wydana interpretacja ułatwi wielu podatnikom prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe i ostatecznie pozwoli zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty bądź ułatwi skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku.