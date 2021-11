Ulga mieszkaniowa także dla cudzoziemca

Obywatel Francji i tamtejszy rezydent podatkowy również może skorzystać z ulgi mieszkaniowej wynikającej z polskich przepisów podatkowych, o ile wydatkuje pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.09.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.437.2021.2.KC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BartekMagierowski - Fotolia.com Sprzedaż mieszkania: cudzoziemiec także może skorzystać ze zwolnienia z podatku Ulga mieszkaniowa nie jest ograniczona jedynie do polskich rezydentów podatkowych. Mogą z niej skorzystać także cudzoziemcy, o ile spełnią ustawowe warunki, tj. pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca, obywatel Francji, tamtejszy rezydent podatkowy oraz właściciel spółki z o.o. w Polsce, w 2018 r. kupił na terenie RP trzy mieszkania w różnym stanie technicznym, do remontu. Mieszkania znajdują się na poddaszu i są położone obok siebie, z możliwością ich połączenia. Mieszkania zostały wyremontowane w 2020 r. W międzyczasie zmieniły się plany życiowe wnioskodawcy, w związku z czym w 2021 r. sprzedał dwa spośród tych mieszkań, a zarobione pieniądze zamierza przeznaczyć na zakup domu , w którym zamieszka wraz ze swoją żoną i dziećmi (jego rodzina obecnie mieszka już w Polsce, a on sam we Francji). Zakup planowany jest na 2023 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie prowadzi działalności w zakresie handlu nieruchomościami. We Francji ma swoją firmę w branży IT.Wnioskodawca zadał pytanie, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: