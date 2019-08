Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

Wydłużenie okresu amortyzacji poprzez obniżenie stawek wynikających z wykazu stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym, nie wpływa na prawo do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.08.2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.262.2019.1.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Zmiany w stakach i czasie amortyzacji środków trwałych? Podatnik, który zdecydował się na amortyzację liniową środków trwałych, może zmieniać stosowane stawki amortyzacyjne, tzn. obniżać je bądź podwyższać – do limitu wynikającego z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Działanie takie nie pozbawia go kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji środka trwałego w wydłużonym terminie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie posiada trzy zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Środki trwałe podatkowo amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy o PDOP.Spółka planuje obniżać stawki amortyzacyjne w stosunku do już posiadanych jak i dopiero co nabytych środków trwałych – do wartości niższej aniżeli wynikające z wykazu. Stawki te w przyszłości mogą też zostać podwyższone – maksymalnie do limitów wynikających z przepisów (amortyzacja bilansowa pozostaje niezmieniona). Spółka zadała pytanie, czy odpisy dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji będą stanowić jej podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów