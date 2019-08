Montaż silosów zbożowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane polegające na montażu silosów zbożowych mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 5,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.08.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.248.2019.2.MR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Usługi w zakresie handlu na ogół opodatkowane są 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego, zaś usługi budowlane 5,5% stawką tego ryczałtu. Fiskus powyższe potwierdza w swoich interpretacjach zastrzegając jednak, że to sam zainteresowany musi dokonać odpowiedniej klasyfikacji wykonywanych usług i to na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne błędy w tym zakresie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której przede wszystkim zajmuje się montażem silosów zbożowych. W połowie 2015 r. otrzymał możliwość uzyskiwania przychodu także w pośrednictwie sprzedaży takich silosów. Obecnie zatem występują sytuacje, w których zainteresowany jedynie sprzeda silos, wykona jego montaż, bądź zarówno sprzeda sam silos jak i go zamontuje. W tym ostatnim przypadku jednakże usługa montażu jest świadczona na podstawie odrębnej umowy, zawieranej już po sprzedaży silosu. Podatek dochodowy wnioskodawca rozlicza wg ryczałtu ewidencjonowanego Zainteresowany zadał pytanie, czy prawidłowo stosuje 5,5% stawkę ryczałtu do montażu silosów zbożowych, a 3% stawkę ryczałtu do ich sprzedaży, również w sytuacji gdy dla tego samego klienta dokonano zarówno sprzedaży jak i montażu silosu zbożowego, jednak podlegało to osobnemu zleceniu i zostało zrealizowane w odrębnym terminie i na odrębnej fakturze? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów