Firmowy samochód osobowy z VAT marżą?

Przy sprzedaży samochodów nabytych na umowę sprzedaży i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących podatnikami VAT lub podatnikami podatku od wartości dodanej, można skorzystać z procedury VAT-marża – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.08.2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.361.2019.1.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. nie będących czynnymi podatnikami VAT, mogą zostać zbyte w ramach procedury VAT marża. Przywilej ten przysługuje również w stosunku do samochodów firmowych stanowiących środki trwałe.

Wnioskodawca handluje samochodami , jak też dokonuje ich modernizacji, przebudowy, adaptacji czy wynajmu na rzecz klientów. Większość pojazdów jest nabywanych z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Niektóre natomiast są wykorzystywane w działalność gospodarczej jako środki trwałe (podlegające amortyzacji).Obecnie do wnioskodawcy zgłosili się nabywcy chętni zakupić samochody firmowe stanowiące środki trwałe. Wśród nich są pojazdy nabyte od osób nieprowadzących firm na podstawie umów sprzedaży. Wnioskodawca zadał pytanie, czy do ich sprzedaży może zastosować opodatkowanie VAT marża ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: