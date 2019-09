Podatek u źródła może być kosztem podatkowym

Wydatek w postaci zapłaconego przez spółkę z własnych środków podatku u źródła nie wynikający z postanowień umów zawieranych z kontrahentem, bez wyraźnego nałożenia na niego takiego obowiązku w umowie, w sytuacji gdy potrącony jest on z majątku spółki i nie zostaje jej w żaden sposób zwrócona, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.07.2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.169.2019.2.MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. lightwavemedia - Fotolia.com Podatek u źródła w kosztach polskiej spółki? Co do zasady podatek u źródła powinien zostać pobrany z wynagrodzenia należnego zagranicznemu kontrahentowi, który nie jest polskim rezydentem podatkowym. Polski podatnik dokonujący wypłaty tego wynagrodzenia jest bowiem tutaj tylko płatnikiem podatku u źródła. Często jednakże polska firma nie ma możliwości poboru tego podatku z wynagrodzenia kontrahenta i reguluje go z własnych środków. Fiskus przyznał, że jeżeli wydatek taki jest dla niej definitywny, ma ona prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywa usługi od podmiotów będących nierezydentami w myśl ustawy o CIT. Z tytuły wypłacanych im kwot jest ona obowiązana do poboru podatku u źródła . Transakcje te realizowane są na podstawie umów lub za pośrednictwem różnego rodzaju serwisów internetowych gdzie spółka zobowiązana jest do zapłaty określonej kwoty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, bez faktycznej możliwości potrącenia od tej kwoty tzw. podatku u źródła. Do transakcji takich należy między innymi wynajem środka transportu w zagranicznej podróży służbowej pracownika lub prawo do użytkowania innego urządzenia przemysłowego czy handlowego, które to koszty są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów.Zgodnie z przepisami prawa spółka powinna dokonać potrącenia z kwoty należnej kontrahentowi zagranicznemu podatku u źródła i podatek ten przekazać na konto urzędu skarbowego. Niestety pobranie tego podatku z wynagrodzenia kontrahenta nie jest możliwe. W związku z powyższym zainteresowana dokonuje jego poboru z własnych środków, poprzez ubruttowienie podstawy opodatkowania w taki sposób, aby po zapłacie pełnej kwoty zobowiązania kontrahentowi była ona zgodna z tym, co powinien otrzymać gdyby taki podatek został pobrany z zachowaniem przepisów ustawy.Takie ubruttowienie kwoty należności celem wyliczenia podatku u źródła nie wynika z żadnych zapisów umowy i spółka nie zawiera z kontrahentami takowych postanowień. Zarówno spółka jak i jej kontrahent nie mają możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku.Spółka zadała pytanie, czy wartość płaconego z własnych środków podatku u źródła może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów