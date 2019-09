Czy ograniczać koszty z tytułu przejazdów taksówkami?

W celu odbycia podróży służbowej (bądź jej części) pracownicy bądź sami przedsiębiorcy mogą korzystać z usług prywatnych przewoźników, w tym taksówek. Często w takim przypadku – przy podpisaniu umowy z jedną korporacją, przedsiębiorca może otrzymywać zbiorcze faktury za świadczone na jego rzecz usługi. Czy rozliczając takie wydatki w kosztach należy je ograniczać tak samo jak w przypadku wynajmowanych samochodów?

Warto wiedzieć

Usługi taksówek osobowych zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 49.32.11.0, zaś wynajem samochodów osobowych z kierowcą pod symbolem PKWiU 49.32.12.0. Ostatnie ze wskazanych są świadczone zazwyczaj na określony czas dla ograniczonej liczby pasażerów i często obejmują dojazd do więcej niż jednego punktu docelowego. Usługi taksówek osobowych polegają natomiast m.in. na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc (zgodnie z objaśnieniami do klasyfikacji).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Christian Müller - Fotolia.com Wynajem samochodu z kierowcą w kosztach podatkowych W 2019 r. ustawodawca ograniczył rozliczanie w kosztach podatkowych zarówno najmu samochodów osobowych jak i wydatków związanych z ich eksploatacją. Wydaje się, że ograniczenia te nie obejmują przypadków, gdy przedsiębiorca w celu wyjazdu służbowego zamawia taksówkę, czy też wynajmuje samochód z kierowcą.

Co się natomiast tyczy leasingu, klasyfikacja statystyczna wyróżnia tylko leasing finansowy. Natomiast wynajem i dzierżawa (w tym leasing operacyjny) m.in. samochodów osobowych bez kierowcy mieści się w dziale 77, a mówiąc dokładniej pod symbolem 77.11.10.0.

Z początkiem stycznia 2019 r. ustawodawca wyłączył z kosztów podatkowych część opłat za najem samochodów osobowych , ich leasing czy wydatków eksploatacyjnych. Przypomnijmy, nie zalicza się do kosztów podatkowych dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu , dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych).Nadto nie uważa się za koszty uzyskania przychodów także 25% poniesionych wydatków, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.Ustawodawca wprowadził zatem do ustaw o podatku dochodowym dwa nowe ograniczenia. Pierwsze z nich, zgodnie z uzasadnieniem projektu do nowelizacji, miało na celu zrównanie zasad podatkowego rozliczania korzystania z samochodów osobowych niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego ono następuje (czyli własność, leasing, najem itd.).Wskazane ograniczenie dotyczy jednakże generalnie opłat związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatnika samodzielnie. Inaczej wydaje się być w przypadku opłat za usługi taksówkowe, a więc wynajem samochodu z kierowcą. Tutaj zdaniem autora stosowanie limitu 150.000 zł nie ma uzasadnienia chociażby z tego względu, że nie dysponuje pojazdem w sposób samodzielny i dowolny, a jedynie zamawia określony kurs (przejazd). Koszt zatem w ten sposób nie powinien być limitowany.Również drugie z ograniczeń, czyli wyłączenie z kosztów 25% faktycznie poniesionego wydatku, także nie powinno tutaj być stosowane. Ograniczenie to ma bowiem dotyczyć wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców do tzw. celów mieszanych, a więc zarówno na potrzeby działalności gospodarczej jak i jazdy prywatne. Trudno doszukiwać się celu prywatnego w przypadku podróży służbowej, a więc odbywanej w związku z wykonywaną pracą czy prowadzoną działalnością gospodarczą, gdzie dodatkowo zamówiony pojazd tylko na określonym kursie prowadzi osoba z zewnątrz.