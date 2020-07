Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje, jeżeli ponoszone wydatki są elementem procesu budowlanego zmierzającego do oddania do użytkowania budynku mieszkalnego w zakresie objętym pozwoleniem na przebudowę budynku mieszkalnego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.07.2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.295.2020.4.SR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. photo 5000 - Fotolia.com Pozwolenie na przebudowę domu pozbawia ulgi termomodernizacyjnej Tylko określone przez ustawodawcę wydatki na modernizację już istniejących budynków mieszkalnych mogą być rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie to nie obejmuje m.in. wydatków ponoszonych na przebudowę budynku mieszkalnego - zgodnie z wydanym w tym celu pozwoleniem na budowę.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego do 2013 r. W 2014 r. na podstawie pozwolenia na przebudowę został rozpoczęty remont więźby i pokrycia dachowego połączony z przebudową poddasza, zmianą kształtu dachu, zwiększeniem wysokości budynku, jego kubatury oraz zmianą funkcji poddasza na użytkowe.W grudniu 2019 r. wnioskodawca nabył (na fakturę VAT ) wełnę mineralną za kwotę 5 617,50 zł, która ma służyć do polepszenia parametrów izolacyjnych ścian kolankowych i dachu. Dokonany zakup wnioskodawca chciałby rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej . Zadał pytanie, czy jest do tego uprawniony. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: