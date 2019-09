Spółka cywilna obarczona podatkiem akcyzowym ale nie od nieruchomości

Spółka cywilna nie została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, co skutkuje tym, że nie jest ona zaliczana do katalogu spółek handlowych. Przepisy dotyczące jej konstrukcji zawarte zostały w Kodeksie cywilnym, z których wynika, że omawiana spółka jest umową zawartą przez wspólników odpowiadających za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem. Spółka cywilna nie jest zatem odrębnym bytem prawnym i nie wymaga wpisu do żadnego rejestru. Przepisy prawa materialnego przyznają jej jedynie REGON oraz numer identyfikacji podatkowej.

Różna podmiotowość spółki cywilnej w świetle podatku od nieruchomości i akcyzy Spółka cywilna nie jest spółką określoną w przepisach prawa handlowego, a w Kodeksie cywilnym. Przepisy prawa nadają jej jednak NIP czy REGON. Powyższe nie oznacza jednak, że to spółka w każdym przypadku będzie traktowana jako podatnik, na którym ciąży obowiązek podatkowy. Potwierdza to NSA, który uznał, iż spółka taka jest podatnikiem podatku akcyzowego, ale od nieruchomości już nie.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie o to, kto jest podatnikiem (spółka czy jej wspólnicy), wymaga analizy przepisów prawa podatkowego regulujących konkretny podatek.I takNSA w składzie 7 sędziów w podjętej uchwale z 14 grudnia 2015 r., sygn. akt GPS 1/15 stwierdził, że. Nadanie podmiotowości prawnopodatkowej wyłącznie spółce poparte zostało twierdzeniem, że prawo podatkowe stanowi autonomiczną gałąź prawa, która umożliwia wyróżnienie organizacji wspólników jako kolektywu. Ponadto wskazano, że podmiotowość spółce cywilnej została przyznana już wcześniej w ustawie z dnia 29 września 1944 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, spółka cywilna jest podmiotem osiągającym przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych i może stosować zasady rachunkowości określone w tej ustawie.na kwestię podmiotowości prawnopodatkowej spółki cywilnej posiadało NSA w uchwale podjętej przez 7 sędziów z dnia 13 marca 2017 r., sygn. akt II FPS 5/16, gdzie stwierdzono, że w świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychW tym przypadku „majątek spółki” rozumiany jest jako majątek wspólny wspólników (zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego), a nie majątek będący odrębnym tworem jak w przypadku spółek prawa handlowego. Obowiązek podatkowy w omawianym przypadku ciąży solidarnie na wszystkich wspólnikach spółki, ponieważ to wspólnicy są stronami stosunku zobowiązaniowego, gdyżPowyższe przykłady orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego pokazują, że istnienie podmiotowości prawnopodatkowej spółki cywilnej zależy od rodzaju podatku, którym obciążona jest spółka. Prawo podatkowe w przeciwieństwie do prawa cywilnego wyodrębnia pewnego rodzaju strukturę organizacyjną, na której spoczywa obowiązek podatkowy . Podmiotowość spółki w ujęciu cywilnoprawnym nie wyróżnia takiej struktury i dlatego na potrzeby czynności prawnych będących instytucjami Kodeksu cywilnego to właśnie na wspólnikach spółki cywilnej ciąży obowiązek podatkowy.