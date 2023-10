Podatki i opłaty lokalne w 2024 r. wzrosną o 15%

Zgodnie z przepisami Minister Finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawki te corocznie są korygowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku. W tym roku wskaźnik ten wynosi 15%, co oznacza znaczący wzrost tych opłat.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

jakie będą stawki podatku od gruntów w 2024 r.?

jakie będą stawki podatku od budynków i ich części w 2024 r.?

ile wyniesie podatek od posiadania psa w 2024 r.

ile wyniesie podatek od środków transportowych w 2024 r.?

jaka będzie maksymalna opłata uzdrowiskowa w 2024 r.?

ile wyniesie maksymalna opłata targowa w 2024 r.?

ile wyniosą maksymalne stawki pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2024 r.?

W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych zostaną zwiększone o 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrosną one o 4,32 zł na każdy metr kwadratowy. Po tej korekcie, nowe stawki podatku wyniosą kolejno 1,15 zł i 33,10 zł za każdy metr kwadratowy – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Ostateczna decyzja należy do samorządów

Polski Ład ograniczył wpływy samorządów z podatku dochodowego, więc nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji. Warto jednak dodać, że istnieją miasta, w których w roku 2023 nie zastosowano maksymalnych stawek. Przykładem jest Kraków – wskazuje ekspert inFakt.

Lista podatków lokalnych na rok 2024

Maksymalne podatki od nieruchomości rok 2024 vs 2023 Obciążenia od posiadania nieruchomości mieszkalnych zostaną zwiększone o 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, do poziomu 1,15 zł za metr. Dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrosną one o 4,32 zł na każdy metr kwadratowy i wyniosą 33,10 zł za metr.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków: 1,34 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi: 6,66 zł za każdy hektar powierzchni.

Pozostałe, w tym przeznaczone na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,72 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Niezabudowane gruntów objętych obszarem rewitalizacji, zgodnie z przepisami: 4,39 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Mieszkalnych: 1,15 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych: 33,10 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 15,50 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajmowanych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 6,78 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 11,71 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

od 3,5 tony do 5,5 tony: 173,19 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton: 1957,12 zł,

powyżej 9 ton: 2348,52 zł.

do 36 ton: 3463,95 zł,

powyżej 36 ton: 4481,57 zł.

Podniesienie stawek opłat lokalnych będzie miało wpływ na obciążenia finansowe zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Już dziś można odczuć rosnące koszty eksploatacji nieruchomości, takie jak ogrzewanie i energia elektryczna. Teraz przedsiębiorcy zostaną jeszcze obciążeni wzrostem podatków.Warto podkreślić, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe stawki, a ostatecznie to samorządy lokalne decydują o ich konkretnej wysokości. W miastach o dużych obciążeniach finansowych, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, stawki te były już na maksymalnym poziomie w 2023 roku.Wzrosnąć ma również podatek od posiadania psów - o prawie 23 zł, z 150,91 zł do 173,55 zł. Również opłaty uzdrowiskowe w kurortach zostaną podniesione, a ich maksymalna wysokość wyniesie 6,20 zł za dobę, w porównaniu do obecnych 5,40 zł.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 2739,90 zł.Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: