Jak pozbyć się obowiązków płatnika? Skorzystać z usług zagranicznej firmy

Gdy umowa o pracę zawarta miedzy oddelegowanym pracownikiem a zagranicznym pracodawcą będzie jedynym tytułem, na podstawie którego oddelegowani będą otrzymywali wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków, na polskiej firmie (w której praca będzie wykonywana) nie będą ciążyć obowiązki płatnika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.10.2019 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.336.2019.1.JK2.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z firmą z Federacji Rosyjskiej umowę, na mocy której ta będzie oddelegowywać sowich pracownik do pracy u wnioskodawcy. Taki zagraniczny pracodawca zatrudni na podstawie umowy o pracę Polaków mieszkających w Polsce, którzy będą wykonywać obowiązki pracownika na zasadzie oddelegowania na stanowiskach pomocnika stolarza i pracownika magazynowego. Okres oddelegowania wyniesie 6 miesięcy. Oddelegowani pracownicy będą wykonywać pracę w Polsce o stosunek pracy zawarty zagranicznym pracodawcą. Będzie to jedyny tytuł uzyskiwania przez nich wynagrodzenia. Nie podpiszą oni żadnych umów z wnioskodawcą.Zadano pytanie, czy wnioskodawca w takim przypadku w stosunku do oddelegowanych pracowników będzie występowała w roli płatnika podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów