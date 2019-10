Zmiany w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych

Wprowadzając w życie kasy online ustawodawca dokonał też pewnych zmian w zasadach prowadzenia ewidencji na tego typu urządzeniach? Są to często zmiany uściślające i doprecyzowujące kwestie dotąd nie do końca uregulowane.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Kasy fiskalne 2019/2020: pamiętaj o zmianach! W maju zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca wprowadził w nim nowe obowiązki dla podatników, bądź doprecyzował obecnie kwestie wątpliwe. Warto wiedzieć, o czym obecnie należy pamiętać, przy używaniu kasy fiskalnej.

Przeglądy kasy po staremu/nowemu

Zmiana serwisu

Paragon fiskalny inny niż drukowany?

Oznaczenie literowe stawek

literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku,

literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT marża.

I tak w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816), ustawodawca doprecyzował, że podatnik co do zasady ma obowiązek wystawienia i wydania paragonu fiskalnego , bez żądania nabywcy – podczas dokonywania sprzedaży, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.Doprecyzowane zostały też regulacje w zakresie obowiązków podatnika związanych z wystawieniem i wydanie paragonu fiskalnego w stosunku do otrzymanych zaliczek. W przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):a) w gotówce – podatnik wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawia i wydaje nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalnyNa podatników został też nałożony obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.Dodano również obowiązek umieszczania wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych. Podatnik musi też wystawiać paragony w sposób czytelny, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.W przypadku utraty kasy podatnik musi zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 5 dni od dnia powzięcia takiej informacji. Zniesiono za to obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej czy uczestnictwa pracownika urzędu skarbowego o przy dokonywaniu odczytu pamięci fiskalnej kasy. Skutkiem powyższego jest też rezygnacja z obowiązku sporządzania z wniosku o wyznaczenie daty odczytu zawartości pamięci fiskalnej.Zasadniczo terminy przeglądów kas fiskalnych nie uległy zmianie (przypomnijmy, że przegląd taki musi być dokonany nie rzadziej niż co 2 lata, a w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy). To samo tyczy się zakresu takiego przeglądu.Odrębnie określono jednak termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas on-line oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze .Nadto dodano regulację, zgodnie z którą obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,Obowiązkowego przeglądu technicznego musi doknać po wznowieniu działalności gospodarczej,Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przewiduje możliwość dokonania zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas bez zgody podmiotu prowadzącego serwis główny. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania musi powiadomić podmiot prowadzący serwis główny.Dokonując takiej zmiany podatnik jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów prowadzonym przez Szefa KAS. Ponadto, zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie serwisu kas - obowiązek w tym zakresie będzie realizował podmiot prowadzący serwis właściwy po zmianie.W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem że zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.Nowe przepisy określają ścisłe zasady przypisywania poszczególnych stawek VAT do odpowiednich kodów literowych na urządzeniach fiskalnych: