Najem 5 mieszkań może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

Przygotowanie lokalu do wynajmu, poszukiwanie ewentualnych najemców lokali oraz ustalenie płatności i sposobu jej realizacji nie są czynnościami wskazującymi na świadczenie usług najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29.10.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.354.2019.1.MR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przygotowanie mieszkania pod wynajem to jeszcze nie działalność gospodarcza Wynajem mieszkania poza działalnością gospodarczą może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Prywatnego charakteru najmu podatnik nie traci, gdy jedynie przygotowuje lokal do wynajmu, poszukuje najemcy czy ustala z nim zasady odpłatności za najem. Ważne jest też, aby zawierane umowy były długoterminowe.

Wnioskodawca pracuje w Norwegii. Zamierza jednak wrócić do Polski. W Norwegii zainteresowany sprzedał dom , a z otrzymanych pieniędzy kupił w Polsce 5 mieszkań, które wynajmuje. Najem mieszkań jest wykonywany w celach zarobkowych, ale bez cech zorganizowania i ciągłości. Wnioskodawca nie ma zorganizowanej struktury do obsługi najmu, a organizacja w jego przypadku polega jedynie, jeśli jest taka potrzeba, na przygotowaniu lokalu do wynajmu, poszukiwaniu ewentualnych najemców lokali oraz ustaleniu płatności i sposobu jej realizacji. Umowy najmu są długotrwałe. Trudno jednak przewidzieć, czy po upływie tego okresu wnioskodawca będzie nadal mieszkania wynajmował, co jest głównie uzależnione od popytu na nie. Docelowo mieszkania te mogą zamieszkiwać też dzieci wnioskodawcy a nawet stać się ich właścicielami.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wynajem 5 mieszkań może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów