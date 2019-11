Wynajem od męża w kosztach podatkowych i z cenami transakcyjnymi

Odpłatny najem urządzeń od męża, stanowiących współwłasność majątkową małżeńską, nie będzie generował u najemcy kosztów uzyskania przychodu. Kosztem takim będzie jednakże podnajem części lokalu najmowanego przez męża od zewnętrznego podmiotu czy leasingowanych przez niego składników majątku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.10.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.328.2019.1.DP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Adam Gregor - Fotolia.com Podatek od firmy: uwaga na najem od męża! Umowa najmu zawarta pomiędzy małżonkami składnika majątku należącego do ich wspólność małżeńskiej jest prawnie nieskuteczna, a płacony z tego tytułu czynsz nie będzie dla najemcy stanowił kosztów podatkowych. Inaczej jest w przypadku czynszu za podnajem urządzeń bądź lokali, które małżonek wykorzystuje w swojej firmie jako najemca lub leasingobiorca od innych podmiotów.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą . Jej mąż również. Między małżonkami istnieje wspólność małżeńska majątkowa. Mąż wnioskodawczyni w ramach prowadzonej firmy najmuje od podmiotu zewnętrznego lokal użytkowy, który może podnajmować. Nadto w ramach prowadzonej firmy zawarł umowy leasingu operacyjnego , na mocy których korzysta z urządzeń tego podmiotu. Umowy zostały zawarte w trakcie trwania małżeństwa ale ich stroną jest tylko mąż wnioskodawczyni.Dodatkowo w trakcie trwania małżeństwa mąż wnioskodawczyni nabył też urządzenia, które stanowią składniki majątku wspólnego, a są jego środkami trwałymi wpisanymi do stosownej ewidencji.Wnioskodawczyni planuje podnająć od męża na potrzeby prowadzonej przez siebie firmy część opisanego wyżej pomieszczenia jak też urządzenia użytkowane przez niego na podstawie umów leasingu czy stanowiące jego środki trwałe (do niewyłącznego korzystania – mąż, obok wnioskodawczyni, nadal będzie je wykorzystywał w prowadzonej firmie). Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy płacony z tego tytułu czynsz podnajmu lokalu użytkowego, urządzeń w leasingu operacyjnym czy urządzeń będących środkami trwałymi w firmie męża, będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów