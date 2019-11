Podatek VAT: Zestawy przekąsek to nie świadczenie kompleksowe

Sprzedaże zestawów przekąsek należy opodatkować według stawek właściwych dla towarów, składających się na ten zestaw, a nie zastosować jednolitą stawkę do całego zestawu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.11.2019 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Marius Droppert - Fotolia.com Stawki VAT na przekąski: uważaj co sprzedajesz! Tylko w przypadku świadczeń złożonych poszczególne świadczenia są opodatkowane VAT tak samo jak świadczenie główne - jako jedna całość. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z zespołem odrębnych świadczeń, każde z nich należy opodatkować wg stawki VAT właściwej do każdego konkretnego świadczenia.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać pakiety produktów spożywczych dla http://www.praca.egospodarka.pl/154148,Kontroferta-i-co-dalej,1,46,1.html pracowników biurowych>. Będą to zestawy przekąsek w systemie subskrypcji (np. co tydzień). Aby skompletować taki zestaw wnioskodawca będzie korzystał z produktów objętych różnymi stawkami VAT (5%, 8%, 23%) jak też ponosił koszty ich dostaw opodatkowane stawką podstawową.Wskazana sprzedaż nie będzie usługą gastronomiczną . Zainteresowany będzie sprzedawał gotowe, zapakowane fabrycznie przez producentów produkty (batony, chrupki, cukierki itp.). Klient za pośrednictwem strony internetowej wybierze interesujący go pakiet przekąsek, który wnioskodawca mu wyśle. Jego rola ogranicza się tutaj do przyjęcia towaru, zapakowania i wysłania klientowi. Zainteresowany nie będzie samodzielnie przetwarzać ani przyrządzać posiłków czy serwować dań. Również dołączane do zestawów napoje będą w opakowaniach firmowych producentów (kartonikach, butelkach). Wnioskodawca zadał pytanie, czy może opodatkować zestawy produktów jedną stawką VAT w wysokości 23%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów