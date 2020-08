Matryca stawek VAT a sprzedaż towarów kupionych przed 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie matryca stawek VAT, która ma za zadanie przede wszystkim ujednolicić stosowanie stawek VAT w stosunku do danej grupy towarów. Kwestią sporną pozostaje to, czy rzeczywiście cel został osiągnięty. Niewątpliwie jednakże stawki VAT na niektóre towary zmieniły się z dniem 1 lipca. Powstaje zatem pytanie, którą stawkę zastosować w sytuacji, gdy dany towar zakupiono przed 1 lipca a sprzedano po tej dacie?

Sprzedaż po 1 lipca 2020 r. towaru nabytego przed tą datą winna nastąpić wg nowej stawki VAT.

Matryca stawek VAT

owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (np. migdały, pistacje) – z 8% do 5%,

pieczywo o terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni z 8% do 5%,

wyroby ciastkarskie (z 8% lub 23% - w zależności od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości – do 5%),

zupy, buliony, żywność homogenizowana – w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – z 8% do 5%,

musztarda, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% do 8%,

produkty dla niemowląt i dzieci tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% do 5%,

artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – z 8% do 5%,

Przykłady podwyżek stawek VAT: homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty – z 5% i 8% do 23%,

lód – używany do celów spożywczych i celów chłodniczych – z 8% do 23%,

czasopisma specjalistyczne, z wyjątkiem czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp. (dla których utrzymuje się stawkę 5%) – z 5% do 8%,

drewno opałowe – z 8% do 23%. Przykłady zmiany (obniżenia) stawek VAT:Przykłady podwyżek stawek VAT:

Kliknij, aby powiekszyć fot. wsf-f - Fotolia.com VAT Matryca stawek VAT opiera się głównie o nomenklaturę scaloną CN, ale założenie to nie zostało osiągnięte w każdym przypadku

Stawki VAT w okresie przejściowym

w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT , która opiera się o Nomenklaturę scaloną (CN) oraz PKWiU 2015 (z pewnymi wyjątkami). Matryca stawek VAT została stworzona w oparciu o założenie opodatkowania taką samą stawką VAT całych grup towarów czy usług oraz zasadę obniżania stawek tego podatku. Nie wszędzie jednak tak jest.Niestety ujednolicenie stawek VAT nie ma miejsca w każdym przypadku. Jako przykład można tutaj wskazać chociażby pozycję 9 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, tj. nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza (kod CN ex 12). Te są opodatkowane 8% stawką VAT, chyba że są przeznaczone do spożycia przez ludzi – wówczas stawka VAT spada do 5% (poz. 9 załącznika nr 10 do ustawy o VAT). W tym grupowaniu CN mieszczą się chociażby nasiona rzepaku, orzeszki ziemne, nasiona lnu, słonecznika itp.Zasady stosowania stawek VAT czy zwolnień z VAT w okresach przejściowych towarzyszących zmianom stawek, znalazły się w art. 41 ust. 14a-14h ustawy o VAT.Regulacje te wskazują, że w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, a dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.Z kolei w przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:Jeżeli zaś nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w okresie, o którym mowa wyżej, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.Z kolei zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty (dla których to powstaje obowiązek podatkowy w momencie ich otrzymania), nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.Odrębne regulacje zostały przewidziane też dla dostawy mediów. To zagadnienie jednak pominiemy.Jak nietrudno zauważyć, przepisy przejściowe nie regulują sytuacji opisanej we wstępie, czyli gdy zakup towarów nastąpił przed zmianą stawki VAT, a jego sprzedaż będzie dokonana już po tej zmianie. W związku z tym sprzedawca powinien stosować do swojej sprzedaży stawkę VAT właściwą dla danego towaru w momencie jego sprzedaży, a więc już po zmianach.