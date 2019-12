Lista płac 2020 krok po kroku. Omówienie i lista płac 2020 wzór excel do pobrania.

W 2020 r. w pełni zacznie obowiązywać nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Młodzi w pełni natomiast skorzystają z nowego zwolnienia przewidzianego dla dochodów z pracy czy umów zleceń do 26 roku życia. Poniżej prezentujemy na przykładzie sposób wypełnienia listy płac w przyszłym roku wykorzystując w tym celu udostępnioną przez serwis eGospodarka.pl uproszczoną listę płac.

Uwaga!

Udostępniona przez serwis eGospodarka.pl lista płac ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w oparciu o



Założenia

Piotr Łukaszyn ma 22 lata i mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

Marcin Łukaszyn ma 30 lat i mieszka w innej miejscowości, aniżeli znajduje się zakład pracy, złożył też wniosek o uwzględnianie przy obliczaniu zaliczki kwoty zmniejszającej podatek.

Łukasz Nowak ma 32 lat i mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Poinformował też pracodawcę, aby ten przy ustalaniu zaliczki na podatek nie uwzględniał kwoty zmniejszającej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypełnianie listy płac należy rozpocząć od podania danych osobowych Pierwszym krokiem wypełnienia listy płac jest wskazanie danych pracowników oraz wskazanie zasad naliczania obciążeń daninami publicznymi Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek Obok ubezpieczeń emerytalno-rentowych, pensja pracownicza obciążona jest także składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatkiem dochodowym Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ubezpieczenie wypadkowe na liście płac Pracodawca musi pamiętać, że ponosi w części ciężar składek ubezpieczeniowych z tytułu zatrudnianych pracowników, w tym składkę na ubezpieczenie wypadkowe, która jest jednakowa dla wszystkich. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Wypełnienie listy płac, po podaniu nazwy firmy, czy okresu jakiego dotyczy, zaczynamy od wpisania danych pracowników (kolumna 2) oraz wskazania zasad opodatkowania i oskładkowania dla każdego z nich z osobna (poprzez wybranie w odpowiednim polu „N” rozumiane jako Nie lub „T” rozumiane jako „Tak”).Piotr Łukaszyn jest pracownikiem młodym, któremu przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego. Jednocześnie należy u niego naliczać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Ponieważ jego dochód jest zwolniony od podatku, nie stosuje się do niego kwoty zmniejszającej podatek (w tym przypadku pole to może pozostać puste). W pozostałych rubrykach (FP, FGŚP i Zwolnienie z PIT do 26 lat) należy wybrać „T”.Marcin Kowalski chce, aby pracodawca uwzględniał przy liczeniu zaliczki na podatek kwotę zmniejszającą. Stąd w rubryce „Kwota zmniejszająca?” należy wybrać „T”. Należy też odprowadzać od niego składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP (również wybierając „T”). Nie przysługuje mu za to zwolnienie z PIT dla młodych – tutaj zatem właściwe jest wybranie „N”.Łukasz Nowak nie chciał, aby pracodawca przy liczeniu zaliczki na podatek stosował kwotę zmniejszającą. W jego przypadku zatem w tej rubryce winno znaleźć się „N”. Od jego wynagrodzenia należy natomiast naliczać składki na Fundusz Pracy i FGŚP, w związku z czym tutaj należy wybrać „T”. Podobnie jak Marcin Kowalski, nie jest on też uprawniony do zwolnienia z PIT dla młodych, tutaj w związku z tym należy wybrać „N”.Po uzupełnieniu tych wartości możemy przejść do wpisania wynagrodzenia brutto każdego z pracowników. W naszym przypadku jest to każdorazowo 3.000 złNa tej podstawie arkusz dokona wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, które łącznie wynosi u każdego z nich:411,30 zł. Składa się na nie: składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 292,80 (9,76%), ubezpieczenie rentowe w wysokości 45 zł (1,5%) oraz ubezpieczenie chorobowe w wysokości 73,50 zł (2,45%).Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że te dla pracowników miejscowych wynoszą 250 zł miesięcznie, a dojeżdżających 300 zł miesięcznie. Jednocześnie kosztów tych nie nalicza się, gdy dochód pracownika korzysta ze zwolnienia z PIT dla młodych.Arkusz ma już wszystkie niezbędne informacje w celu wyliczenia pensji pracownika do wypłaty. Jego algorytmy wyliczą należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wartość składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku, należną zaliczkę na podatek oraz wynagrodzenie do wypłaty.Tutaj bardzo dobrze widać, jak różne preferencje podatkowe wpływają na zmianę wysokości pensji, jaką pracownik fizycznie otrzyma czy to w gotówce czy w formie przelewu na rachunek bankowy Na tym jednak sporządzenie listy płac się nie kończy. Pracodawca bowiem oprócz obliczenia obciążeń wynagrodzenia po stronie pracownika oraz pensji netto, musi ustalić także wysokość składek przekazywanych do ZUS z własnej kieszeni (na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy fundusze). Temu służy druga część formularza. Tutaj należy uzupełnić kolumnę 14 poprzez wpisanie odpowiedniej wartości procentowej stawki ubezpieczenia wypadkowego, która w naszym przypadku wynosi 1,67%Resztę obliczeń arkusz wykona samodzielnie.W ostatniej kolumnie arkusza widać łączne obciążenie pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników. Jak zatem łatwo zauważyć pracownik z wynagrodzeniem brutto na poziomie 3.000 zł w przyszłym roku otrzyma na rękę ok. 2.150-2.350 zł, zaś pracodawca z tego tytułu będzie musiał ponieść koszt przekraczający 3.600 zł