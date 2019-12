Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

Podatnicy będą mogli skorzystać z nowego narzędzia ograniczającego ryzyko podatkowe prowadzonej działalności, jakim jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Instrument ten zagwarantuje podatnikom, a także organom podatkowym oraz podmiotom korzystającym z WIS większą pewność w zakresie prawidłowości zastosowanych stawek podatku. Regulacje dotyczące samej procedury uzyskania WIS zostały zawarte w odrębnym Rozdziale ustawy o VAT (1a).

Kto może wystąpić z wnioskiem o WIS?

Warto wskazać, że z WIS mogą korzystać także inne podmioty będące w łańcuchu dostaw lub na rzecz których świadczone są usługi. Dlatego WIS będzie miała duże znaczenie dla producentów chcących ustalić, jak opodatkowane będą sprzedawane przez nich towary. Będą oni mogli informować o nich nabywców lub nabywcy będą mogli sami pobrać informację z Biuletynu Informacji Publicznej KIS. Zatem posiadanie WIS przez producentów towarów stanie się dobrą praktyką oraz znacznie poprawi wizerunek przedsiębiorcy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey - Fotolia.com Wiążąca Informacja Stawkowa nie da pełnej ochrony podatnikom Ustawodawca dał przedsiębiorcom nowe narzędzie ograniczające ich ryzyko w zakresie określenia właściwej stawki podatku VAT. Jest to Wiążąca Informacja Stawkowa. Jednocześnie wątpliwości wyjaśnianie przez WIS nie będą mogły już być przedmiotem interpretacji podatkowych. Nowe narzędzie, podobnie jak interpretacje podatkowe, w założeniach ma chronić interes podatników co do pewności stosowania prawa. Niestety ochrona ta nie będzie zawsze trwała i pewna.

Procedura ubiegania się o WIS

Co będzie zawierała WIS?

Na marginesie należy dodać, że w zakresie stawek podatkowych oraz klasyfikacji towarów bądź usług nie będą już dłużej wydawane wiążące informacje podatkowe. Wydawane w 2019 r. interpretacje podatkowe będą mogły dotyczyć jedynie stawek VAT obowiązujących do 1 stycznia 2020 r.

Moc ochronna

Podsumowanie

Nowa instytucja czerpie swoje założenia z dotychczasowych indywidualnych interpretacji oraz wiążących informacji akcyzowych, stanowiąc uzupełnienie w zakresie klasyfikacji towarów i usług. Z czym wiąże się nowa instytucja, jakie są zasady występowania z wnioskiem oraz jakie korzyści daje ona podatnikom i podmiotom z niej korzystającym – to główne pytania, na które należy odpowiedzieć przed wejściem w życie nowych przepisów.Z wnioskiem o WIS będzie mógł wystąpić każdy podatnik posiadający numer NIP. Nowe regulacje dotyczą także podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT oraz podmiotów planujących dokonywać dostawy towarów, nabyć wewnątrzwspólnotowych czy importu towarów lub świadczyć usługi.Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala na zmniejszenie ograniczeń podmiotowych w zastosowaniu WIS, podobnie jak ma to miejsce w przypadku indywidualnych interpretacji czy wiążącej informacji akcyzowej.Przepisy określają także procedurę ubiegania się o wydanie WIS. Podstawowym elementem będzie w tym zakresie wniosek, w którym poza przedstawieniem szczegółowego opisu towaru/usługi(CN, PKOB lub PKWiU) oraz złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Do wniosku będzie można dołączyć także inne dokumenty, które pozwolą ułatwić organowi prawidłową klasyfikację (np. katalogi, instrukcje, receptury, plany itp.).Nie jest to zatem duży koszt, zwłaszcza biorąc pod uwagę walor ochronny WIS.Na wydanie WIS organy podatkowe mają, podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnych, 3 miesiące. Termin ten może się wydłużyć w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań/analiz. Koszt tych analiz poniesie wnioskodawca.Uzyskana informacja będzie zawierała w szczególności: opis towaru/usługi, klasyfikację wg kodów nomenklatury CN (towary) albo PKOB czy PKWiU (usługi), właściwą stawkę podatku VAT . Warto zaznaczyć, że WIS może odnosić się do kilku towarów czy usług, które zostały sklasyfikowane przez podatnika jako jedno świadczenie. Dodatkowo na wniosek podatnika WIS powinna zawierać klasyfikację w zależności od potrzeb podatnika wynikających z przepisów. Przykładowo, jeżeli przepis będzie odwoływał się do pełnych kodów CN przy obrocie towarami, wtedy WIS powinna zawierać 8-cyfrowy kod CN.Głównym celem WIS jest zagwarantowanie zarówno podatnikowi, jak i urzędowi większej pewności w zakresie prawidłowości zastosowanych stawek podatku dla towaru/usługi. Biorąc jednak pod uwagę, że WIS nie będzie odnosiła się do całości stanu faktycznego, tj. organ nie będzie ustalał wszystkich okoliczności faktycznych, powstaje pytanie o wiążącą moc WIS. Zasadniczo więc organy podatkowe nie powinny kwestionować WIS. Mogą jednak próbować kwestionować zgodność opisu towaru/usługi przedstawioną we wniosku ze stanem faktycznym.Dodatkowo należy pamiętać, że WIS może wygasnąć z mocy prawa w sytuacji zmiany przepisów podatkowych, np. w sytuacji zmian w Nomenklaturze scalonej CN, zmian w notach wyjaśniających czy na skutek wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku zmiany bądź uchylenia WIS podatnik będzie miał możliwość skorzystania z waloru ochronnego do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została uchylona/zmieniona WIS.WIS jest nowym narzędziem ograniczania ryzyka podatkowego, choć w jej konstrukcji wykorzystane zostały funkcjonujące już elementy z interpretacji indywidualnych oraz wiążących informacji akcyzowych. Kluczowe będzie wskazanie organom podatkowym wszystkich informacji przemawiających za prawidłową klasyfikacją towaru lub usługi. Przykładowo przy niepełnym opisie organ podatkowy może wydać WIS, która jest negatywna dla podatnika. Dlatego przy konstruowaniu wniosku warto skontaktować się z doradcą podatkowym, który pomoże w odpowiedni sposób przygotować wniosek oraz niezbędne dokumenty.Nowy instrument ma zapewnić większą pewność, jednak podobnie jak interpretacje podatkowe czy WIA, moc ochronna może być ograniczona. Dlatego też podmioty, które w dużym zakresie będą chciały skorzystać z WIS, powinny opracować procedurę nie tylko w zakresie składania wniosków czy archiwizacji, ale także – a może przede wszystkim – w zakresie kontroli i weryfikacji zgodności i prawidłowości stosowanych WIS. Dlatego taką procedurę powinno się sporządzić z pomocą doświadczonych doradców podatkowych.