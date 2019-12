Forma opodatkowania najmu prywatnego i działalności gospodarczej

Przychody uzyskiwane z tytułu najmu pokoi gościnnych i domków turystycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane kartą podatkową, zaś przychody z najmu prywatnego nieruchomości ryczałtem ewidencjonowanym bądź skalą podatkową - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.12.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.489.2019.1.AP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergej Razvodovskij - Fotolia.com Rozliczenie podatku od kwater dla gości i najmu prywatnego Prawodawca nie zabrania łączyć prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu kwater oraz prywatnego najmu nieruchomości. Ta pierwsza może być opodatkowana kartą podatkową, jeżeli spełnione są ku temu ustawowe warunki, zaś najem prywatny ryczałtem bądź skalą podatkową.

Wnioskodawczyni uzyskuje obecnie przychody z umów zleceń i umów o dzieło, opodatkowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zainteresowana obecnie jest na etapie zakupu mieszkania do majątku osobistego. Zamierza ona wynajmować to mieszkanie na jak najdłuższe okresy, bez świadczenia usług dodatkowych. Nadto zainteresowana planuje też rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych.Wnioskodawczyni będzie zatem osiągała przychody z trzech źródeł:1. działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), która może zostać zamieniona na umowę o pracę,2. wynajem w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego,3. działalność gospodarcza w zakresie usług wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych do 12 pokoi.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy dla działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie kartą podatkową zaś do przychodów z prywatnego najmu zastosować ryczałt ewidencjonowany bądź skalę podatkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów