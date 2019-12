Wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

Budowanie rozsądnej i przemyślanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi prawnych. Jedną z instytucji minimalizujących ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Choć w ostatnich latach liczba wydawanych interpretacji maleje, to w kluczowych kwestiach - zwłaszcza tam, gdzie przepisy są niejednoznaczne - wciąż cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród podatników. Sprzyja temu nie tylko symboliczna opłata za wydanie interpretacji, ale przede wszystkim ochrona prawna, która wiąże organ odnośnie do zastosowanej wykładni konkretnych przepisów podatkowych.

Fiskus wyjaśnia

Jak przygotować wniosek?

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową? W przypadku niepewności co do stosowania przepisów prawa podatkowego, podatnik może wystąpić do fiskusa o wydanie interpretacji podatkowej. W tym celu należy wypełnić sformalizowany wniosek, w którym obok stanu faktycznego należy też prawidłowo zakreślić swoje pytanie oraz zawrzeć własne stanowisko w sprawie. Wniosek należy też opłacić. Odpowiedzi organ udziela na ogół w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisma.

Co orzeknie organ?

Dyrektor KIS może również w drodze postanowienia odmówić wydania interpretacji, jeżeli zaistnieją przesłanki wymienione w art. 14b Ordynacji podatkowej (dot. m.in. unikania opodatkowania). Jednocześnie organ może stwierdzić bezprzedmiotowość wniosku, jeżeli przedstawiony stan faktyczny odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym.

Sądowa kontrola interpretacji

Od 2017 r. w strukturach administracji skarbowej funkcjonuje Krajowa Informacja Skarbowa, która zgodnie z ustawą o KAS odpowiada m.in. za zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej oraz prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego . Bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego wniosek o wydanie interpretacji należy kierować do centrali KIS w Bielsku-Białej. Z kolei rozpatrywanie spraw z zakresu podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości ) pozostaje w wyłącznej kompetencji właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).Z wnioskiem o wydanie interpretacji może się zwrócić każdy podmiot stosunków prawnych, w szczególności przedsiębiorca, który zażąda urzędowej interpretacji przepisów podatkowych. Złożony wniosek podlega opłacie 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przepisy nie przewidują natomiast ograniczeń odnośnie do ilości stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych będących przedmiotem wniosku. Istotne jest jednak, aby wpłacona kwota odpowiadała iloczynowi kwoty 40 zł oraz wszystkich przedstawionych we wniosku stanów faktycznych bądź zdarzeń przyszłych.Stosowny wniosek (na ustalonym formularzu ORD-IN) oprócz danych identyfikacyjnych składa się z trzech części, których wypełnienie jest obowiązkowe.wnioskodawca powinien szczegółowo przedstawić zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które będą interpretowane przez fiskusa.jest odpowiednie sformułowanie pytania do fiskusa, w taki sposób, aby organ interpretacyjny udzielił możliwie precyzyjnej i szczegółowej odpowiedzi. To bowiem w interesie wnioskodawcy jest otrzymanie interpretacji, która będzie uwzględniała właściwe sposoby opodatkowania wynikające z dokonanych lub planowanych decyzji biznesowych.wypełnienia wniosku jest przygotowanie własnego stanowiska obejmującego ocenę prawną interpretowanych przepisów. W tym miejscu składający wniosek może także powoływać się na własne argumenty prawne, na linię orzeczniczą organów podatkowych lub sądownictwa, aby lepiej uzasadnić swoje stanowisko w sprawie.Co do zasady interpretacja powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do powyższego terminu nie wlicza się jednak terminów do dokonania określonych czynności, które powodują zawieszenie biegu 3-miesięcznego terminu.Jeżeli organ nie wyda interpretacji we wskazanym powyżej terminie, wówczas wnioskodawca może powoływać się na tzw. milczącą interpretację organu. W takim przypadkuW większości przypadków organ rozstrzyga poprzez wydanie interpretacji, w której stwierdza, czy przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe, prawidłowe w części lub w całości nieprawidłowe.Od rozstrzygnięcia organu podatnikowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji podatnikowi. Jednocześnie od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym w przypadku skargi kasacyjnej obowiązuje tzw. przymus radcowsko-adwokacki, co oznacza, że skargę może sporządzić wyłącznie pełnomocnik profesjonalny (również doradca podatkowy).W interesie przedsiębiorcy jest jednak aby już sam wniosek o wydanie interpretacji został przygotowany w sposób fachowy, a wydana interpretacja kompleksowo zabezpieczała ryzyko podatkowe w danym obszarze. Każde odstępstwo od stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stwierdzone w toku kontroli czy postępowania grozi utratą waloru ochronnego interpretacji, a to dla przedsiębiorcy może oznaczać spore problemy.