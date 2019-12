Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

Bez względu na to, czy samochód służbowy zostanie udostępniony pracownikowi do celów prywatnych odpłatnie czy też nieodpłatnie, od 2019 r. spółka musi stosować ograniczenie w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2019 r. nr Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. len44ik - Fotolia.com Rozliczenie w CIT służbowego samochodu osobowego Dla CIT nie ma znaczenia, czy spółka udostępnia firmowe samochody swoim pracownikom do celów prywatnych odpłatnie czy też nieodpłatnie (określając im w podatku dochodowym z tego tytułu przychód). W jednym i drugim przypadku, gdy udostępniany jest samochód osobowy, spółka jest uprawniona do rozliczenia w kosztach podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych, amortyzacji tych pojazdów bądź rozliczania w kosztach wydatków na najem/leasing do wartości limitu przewidzianego dla amortyzacji.

Spółka udostępnia swoim pracownikom, od których wymagana jest większa mobilność i dyspozycyjnych, samochody służbowe do wykorzystywania na potrzeby wykonywania ich pracy. Z tego tytułu spółka ponosi szereg kosztów:1. koszt zakupu, najmu, leasingu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, dalej zwane „kosztami związanymi z nabyciem samochodu";2. koszty związane z eksploatacją samochodów osobowych , które mogą obejmować w szczególności koszty paliwa, wydatki na zakup płynów eksploatacyjnych np. oleju silnikowego czy płynu do spryskiwacza, wydatki na zakup części samochodowych, koszty dokonywanych napraw i opłat serwisowych, koszty związane z utrzymaniem czystości;3. koszty związane z zakupem ubezpieczenia m.in. odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC), autocasco (dalej: AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: NNW).Część samochodów spółka udostępnia przy tym pracownikom do celów prywatnych, ale odpłatnie – wystawiając im faktury VAT z tytułu takiego użytkowania.Obecnie spółka zamierza udostępniać pracownikom samochody służbowe na cele prywatne nieodpłatnie. W efekcie spółka określi pracownikom przychód z takich nieodpłatnych świadczeń, który opodatkuje, zgodnie z art. 12 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2c ustawy o PIT.W odniesieniu do udostępnianych pracownikom samochodów na cele prywatne nie jest ani nie będzie prowadzona ewidencja dla potrzeb podatku VAT. Spółka będzie też odliczać kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych ze wskazanymi pojazdami samochodowymi w wysokości 50%.Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:1. Czy Spółka postępuje prawidłowo, zaliczając począwszy od 1 stycznia 2019 r. Wydatki Eksploatacyjne (związane z samochodami osobowymi, wykorzystywanymi przez pracowników zarówno do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych, w sytuacji w której pracownicy korzystają z samochodów dla celów prywatnych za odpłatnością), do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczenia, którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, tj. w wysokości 75%?2. Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie udostępniać pracownikom nieodpłatnie samochody służbowe na cele prywatne, Wydatki Eksploatacyjne (związane z samochodami osobowymi, wykorzystywanymi przez pracowników Wnioskodawcy zarówno do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych tych pracowników) ponoszone przez Spółkę będą objęte ograniczeniem w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, i w konsekwencji Spółka będzie mieć prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wydatków Eksploatacyjnych wyłącznie w wysokości 75%?3. Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie udostępniać pracownikom nieodpłatnie samochody służbowe na cele prywatne, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zakupem ubezpieczenia OC i NNW (w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych przez pracowników Wnioskodawcy zarówno do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych) będą objęte ograniczeniami w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 oraz 51 ustawy o CIT, czy też Spółka będzie mieć możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości?4. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zakupem ubezpieczenia AC, w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych przez pracowników Wnioskodawcy zarówno do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych, nie będą objęte ograniczeniami w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, i tym samym Spółka będzie mieć możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości z zastrzeżeniem jednak ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: