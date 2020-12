Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

Nie tylko wartość udostępnienia samochodu do dyspozycji, ale również pokrywanie kosztów jego eksploatacji, w tym kosztów paliwa używanego do celów prywatnych pracownika, mieszczą się w wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia liczonej ryczałtowo - przyznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.11.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.117.2020.8.DJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Pracownik od paliw nie płaci podatku W zryczałtowanym przychodzie z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego samochodu mieszczą się wszelkie wydatki związane z jego eksploatacją. Fiskus w końcu przyznał, że ryczałt ten obejmuje także zakupione przez pracodawcę paliwo.

Pracownicy spółki mają dostęp do firmowych samochodów osobowych także po pracy. Każdy pracownik korzystający z samochodu funkcyjnego oraz użytkownicy samochodów służbowych otrzymują karty paliwowe służące do bezgotówkowych zakupów paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz do płacenia za mycie samochodu oraz korzystanie z autostrad i dróg płatnych. Samochody służbowe są do ich dyspozycji także na zwolnieniu lekarskim, o ile to nie trwa dłużej niż 3 miesiące.Spółka nie obciąża pracowników opłatami z tytułu korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Ponosi ona też wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa.Spółka zadała pytanie, czy zryczałtowana wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2c updof, obejmuje zarówno udostępnienie samochodu jak i koszty eksploatacyjne dotyczące tego samochodu, w tym koszty paliwa zużywanego do celów prywatnych pracownika, co prowadzi do uwzględnienia przez Spółkę, jako płatnika, w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego przez pracownika do celów prywatnych, wyłącznie wartości przychodu w wysokości określonej na podstawie powyższych przepisów?W przedmiotowej sprawie po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Po 274/20, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów