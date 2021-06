Ryczałt samochodowy: paliwa nie doliczamy do przychodu pracownika

Kwota ustawowego ryczałtu stanowiąca przychód ze stosunku pracy za nieodpłatne korzystanie z firmowego samochodu, obejmuje koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych. W konsekwencji pracodawca nie powinien doliczać kosztów paliwa zużytego na cele prywatne do przychodu pracownika - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.06.2021 r. 0113-KDIPT2-3.4011.72.2017.9.SJ

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

250 zł miesięcznie – w przypadku korzystania z samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

400 zł miesięcznie – w przypadku korzystania z samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Pracodawca nie ustala przychodu za paliwo do służbowego samochodu Wskazana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałtowa kwota przychodu pracownika za udostępniony mu do celów prywatnych samochód służbowy zawiera w swej treści wszelkie wydatki, które musi ponosić pracodawca na jego eksploatację - w tym paliwo służące do jazd prywatnych pracownika.

Wnioskodawca – spółka – posiada flotę samochodów służbowych, z których część jest udostępniana pracownikom wyłącznie do celów służbowych, inni zaś mogą używać je również do jazd prywatnych.Podstawą do użytkowania samochodu służbowego przez pracowników jest polityka użytkowania samochodów służbowych oraz umowa o powierzeniu samochodu służbowego, zawarta między pracownikiem a spółką.Dokumenty te przewidują zasady, jakimi pracownik powinien się kierować podczas korzystania z samochodu służbowego (również do celów prywatnych) oraz podział kosztów, do ponoszenia których zobowiązana jest spółka (tj. w szczególności koszty utrzymania i napraw samochodu służbowego, wynikających z normalnego użytkowania pojazdu oraz kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych – w zryczałtowanej, odgórnie ustalonej wartości) oraz pracownik (tj. w szczególności koszty kar i mandatów).Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka dolicza do przychodu pracowników korzystających z samochodów służbowych w celach prywatnych kwoty:Do tej pory spółka doliczała też do przychodu pracownika dodatkowy ryczałt za paliwo wykorzystane przez niego do jazd prywatnych służbowym samochodem. Zadano jedynak pytanie, czy osobne ustalanie przychodu z tytułu ryczałtu za paliwo jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1064/17 w związku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1851/18, organ podatkowy przyznał rację spółce, której stanowisko było następujące: