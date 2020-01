Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

Nie każdy mały podatnik ma prawo do niższego CIT

Z początkiem 2019 r. ustawodawca z jednej strony obniżył dla wybranych podmiotów (których przychód nie przekracza 1,2 mln euro) stawkę CIT z 15% do 9%, z drugiej zaś wprowadził nowe warunki stosowania tej stawki. Prawo do niej mają jedynie ci, których przychody uzyskane w danym roku nie przekroczą tego limitu. Gdy natomiast zostanie on przekroczony, 19% CIT trzeba zapłacić od dochodów z całego roku.