Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

Przekazanie mieszkania z działalności gospodarczej do majątku prywatnego i następnie jego wynajem może być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.02.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.78.2019.2.MR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Najem kwater nie wymaga prowadzenia firmy? Podatnik, który wyłączył zlikwidował prowadzoną firmę w zakresie usług noclegowych opodatkowanych kartą podatkową, zaś wykorzystywaną w niej nieruchomość oddał w tzw. prywatny najem, może z tego tytułu wybrać opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

W 2011 r. małżonkowie nabyli do majątku wspólnego mieszkanie, które przeznaczyli do wynajmu na dłuższe okresy. Przychody opodatkowali ryczałtem ewidencjonowanym w ramach najmu prywatnego Następnie od sierpnia 2017 r. małżonkowie podjęli decyzję o wynajmie mieszkania jako apartamentu w ramach działalności gospodarczej, na okresy zarówno dłuższe jak i krótsze (od kilku dni do kilku tygodni), wybierając jako formę opodatkowania kartę podatkową.W lipcu 2019 r. po uzyskaniu z urzędu skarbowego informacji, że prowadzenie działalności w tym zakresie nie jest konieczne, ponownie rozpoczęto jego najem prywatny z wyborem opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.Najem ten jest prowadzony w sposób zorganizowany ale nie ciągły. Nie są świadczone usługi hotelarskie bowiem nie jest prowadzona recepcja, nie są gościom dostarczane posiłki a w czasie pobytu gościom nie są świadczone usługi sprzątania. Zadano pytanie, czy opodatkowanie przychodów z takiego najmu prywatnego 8,5% stawką ryczałtu jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: