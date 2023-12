Końcówka roku jest tradycyjnie okresem podwyżkowym w podatku od nieruchomości. Portal GetHome.pl sprawdził, jaką stawkę tego podatku zapłacą w przyszłym roku mieszkańcy największych miast. W dwóch zrezygnowano z podwyżki.

Przeczytaj także: Podatek od garażu jest wyliczany niezgodnie z Konstytucją. Przełomowy wyrok TK

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podatek od nieruchomości - maksymalna stawka za mieszkanie lub dom Miliony właścicieli domów, mieszkań i działek muszą się liczyć z tym, że dostaną decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości sięgającej 16%. Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości może wzrosnąć z 1 zł do 1,15 zł, natomiast dla gruntów pod takimi budynkami - z 0,61 zł do 0,71 zł za m kw. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile podatku od nieruchomości zapłaci w 2024 r. właściciel 200-metrowego domu na działce 1000 m kw Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych maksymalna stawka podatku oznacza konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 940 zł, czyli o 130 zł więcej niż w tym roku. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podatek od nieruchomości 2024: jakie stawki zapłacą mieszkańcy poszczególnych miast? Radni niektórych miast - m.in. Opola, Kielc, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia i Zielonej Góry - zdecydowali, że ich mieszkańcy zapłacą niższy podatek. Władze Kielc i Opola zrezygnowały z podwyżki. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przeczytaj także: Samorządy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

– przypomina Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.I dodaje, że miliony właścicieli domów, mieszkań i działek muszą się liczyć z tym, że dostaną decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości sięgającej 16% ! Np. w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka podatku od nieruchomości może wzrosnąć z 1 zł do 1,15 zł, natomiast dla gruntów pod takimi budynkami – z 0,61 zł do 0,71 zł za m kw.Portal GetHome.pl ustalił, że w większości miast wojewódzkich będą obowiązywały w przyszłym roku stawki maksymalne. Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłacenia gminie podatku od nieruchomości w wysokości 940 zł, czyli o 130 zł więcej niż w tym roku.– wyjaśnia Marek Wielgo. Problem w tym, że dokręcaniu śruby fiskalnej towarzyszą lawinowo rosnące wydatki związane z utrzymaniem mieszkania lub domu.Ekspert portalu GetHome.pl zwraca uwagę, że – według GUS – w październiku energia cieplna była aż o 24% droższa niż przed rokiem. Cena prądu poszła w górę o blisko 20%, natomiast gazu – o ponad 15%. W koszyku tego typu wydatków GUS nie uwzględnia podatku od nieruchomości, który coraz mocniej bije po kieszeni ich właścicieli. I najpewniej to właśnie dlatego radni niektórych miast – m.in. Opola, Kielc, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia i Zielonej Góry – zdecydowali, że ich mieszkańcy zapłacą niższy podatek. Władze Kielc i Opola zrezygnowały z podwyżki.W stolicy województwa świętokrzyskiego stawka za mieszkanie lub dom będzie w przyszłym roku o 29% niższa od maksymalnej. Podatek za 200-metrowy dom na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych wyniesie 664 zł, czyli o 276 zł mniej niż w miastach stosujących maksymalne stawki.Podatek od nieruchomości muszą płacić także posiadacze miejsc garażowych. Przypomnijmy, że stawka podatku może być dziesięciokrotnie wyższa od tej za mieszkanie. W 2024 r. maksymalna wyniesie 11,17 za m kw. Natomiast jeśli miejsce postojowe w garażu stanowi przynależność mieszkania, jest on opodatkowany identyczną jak lokal stawką, czyli 1,15 zł za m kw.Marek Wielgo przypomina, że w tym roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował takie zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w przypadku miejsc garażowych w budynkach wielorodzinnych. Zdaniem Trybunału, właściciele takich miejsc powinni być obciążani taką samą stawką, jak dla lokali mieszkalnych. Problem w tym, że w trosce o stabilność finansów gmin, Trybunał odroczył o rok wejście w życie powyższej zasady. Oznacza to, że dopiero w 2025 r. posiadacze miejsc garażowych z wyodrębnioną własnością zapłacą stawkę „mieszkaniową”. Okazuje się jednak, że radni Rzeszowa wprowadzili ją już od przyszłego roku. Ponadto, stawki niższe od maksymalnej zastosowano w Opolu, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.– radzi ekspert portalu GetHome.pl.