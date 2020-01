Najem prywatny i w ramach prowadzonej firmy

Działalność gospodarcza nie stoi na przeszkodzie uzyskiwanu przychodów z prywatnego najmu

Najem prywatny i działalność gospodarcza to dwa różne źródła przychodu, które mogą występować obok siebie. Mogą się one odnosić do tej samej osoby nawet wówczas, gdy najem jest przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. W takim przypadku jednakże najem prywatny musi dotyczyć majątku niezwiązanego z prowadzoną firmą.