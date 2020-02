Hodowla i sprzedaż gekonów zwolniona z podatku dochodowego?

Hodowla gekonów to działy specjalne produkcji rolnej © pfpgroup - Fotolia.com

W sytuacji, gdy hodowane gekony będą karmione larwami mączniaka i oraz świerszczami nabywanymi od podmiotów zewnętrznych, to pomimo faktu, iż powyższe jest traktowane jako działy specjalne produkcji rolnej, z uwagi na brak własnych upraw roślin żywicielskich, ich sprzedaż będzie wolna od podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.02.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.453.2019.2.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pfpgroup - Fotolia.com Hodowla gekonów to działy specjalne produkcji rolnej Hodowla gekonów, jako entomofagów, mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej, a więc co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek jest tutaj jednak ustalany na podstawie powierzchni upraw roślin żywicielskich. Jeżeli te nie występują, podatku również nie będzie.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej . W 2018 r. nabył gekony na własne potrzeby (należące do entomofagów-owadożerców), które nie wymagają rejestracji. Zainteresowany obecnie zamierza hodować gekony i sprzedawać je osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w kraju.Okres ich wzrostu o momentu wyklucia się z jaja do momentu umożliwiającego ich sprzedaż wynosi ok. 70 dni. Hodowla nie wymaga posiadania działki czy uprawy ziemi rolnej. Będzie prowadzona w odrębnym pomieszczeniu w mieszkaniu wnioskodawcy.Gekony karmią się larwami mącznika oraz świerszczami, który wnioskodawca będzie nabywał od prywatnych hodowców na giełdach zoologicznych. Opisana działalność nie będzie wymagała uprawy i wykorzystywania roślin żywicielskich. Wnioskodawca nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o podatku rolnym Wnioskodawca zadał pytanie, czy wskazana działalność jest działalnością rolniczą i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów