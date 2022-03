Odliczenie VAT od instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym

Rolników, podobnie jak i inne podmioty, dotykają wysokie ceny energii elektrycznej. Także i oni zatem decydują się na instalacje fotowoltaiczne. Pozyskiwany z nich prąd służy często jednakże nie tylko prowadzonemu gospodarstwu rolnemu, ale i celom bytowym domowników. Czy od takiego zakupu rolnik może zatem odliczyć VAT (przy założeniu że podatek ten rozlicza z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego)?

Generalna zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak zachować się w sytuacji, gdy nie całość nabytych towarów i usług służy do wykonywania czynności opodatkowanych?Otóż art. 86 ust. 2 ustawy o VAT mów, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego podlegającej odliczeniu oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.W art. 90 ustawy o VAT z kolei ustawodawca przewidział zasady zachowania się podatnika (w zakresie odliczania podatku naliczonego), który w prowadzonej działalności wykonuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione od podatku. Od wykonanej instalacji fotowoltaicznej na gospodarstwie rolnym VAT co do zasady odliczyć można. Jeżeli jednak produkowany przez nią prąd nie będzie służył tylko działalności rolniczej, ale też potrzebom bytowym mieszkańców gospodarstwa rolnego, należy go ograniczyć. Niestety ustawodawca nie podał tutaj wprost wzorów, jak wysokość odliczenia ustalić.Sprawę taką wyjaśniał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.698.2021.2.DP. We wniosku zainteresowany wskazał, że wybudowana instalacja fotowoltaiczna będzie służyła w ok. 50% potrzebom mieszkańców i w ok. 50% prowadzonemu gospodarstwu rolnemu . W związku z tym zadał pytanie, czy od poniesionego wydatku będzie mógł odliczyć połowę podatku VAT?Co stwierdził organ podatkowy? – przyznał rację wnioskodawcy:Organ podatkowy zwrócił jednak uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. Mianowicie to na podatniku spoczywa ciężar rzetelnego rozdziału wydatków dotyczących ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb produkcji rolniczej i dla potrzeb gospodarstwa domowego (potrzeby osobiste).Reasumując, jeżeli wytworzona przez instalację fotowoltaiczną energia służy zarówno prowadzonemu gospodarstwu rolnemu jak i celom prywatnym jego mieszkańców, od budowy tej instalacji rolnik może odliczyć tylko część podatku VAT – przypadającą na prowadzone gospodarstwo rolne. To, w jakiej proporcji energia elektryczna będzie wykorzystywana a potrzeby gospodarstwa rolnego, a w jakiej na potrzeby prywatne, musi jednak określić on samodzielnie.