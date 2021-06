Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Podatnik będący rolnikiem ryczałtowym może wystawić fakturę korygującą „in plus” do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną podatkiem VAT, wystawionej w okresie rozliczania VAT, a także zapłacić podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.179.2021.1.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Status rolnika ryczałtowego a wystawianie faktur sprzedaży Rolnik ryczałtowy generalnie nie wystawia faktur sprzedażowych jak też korekt takich faktur. Fiskus przyznał jednak, że wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której to konieczne jest skorygowanie sprzedaży za okres, kiedy to rolnik był czynnym podatnikiem VAT, a udokumentowanej fakturą przez niego wystawioną.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne . Do końca listopada 2020 r. rozliczał z tego tytułu podatek VAT, a obecnie posiada status rolnika ryczałtowego . Zainteresowany sprzedaje buraki zewnętrznej spółce akcyjnej zgodnie z zawartym kontraktem. Sprzedaż ta miała miejsce w listopadzie 2020 r. i została udokumentowana wystawioną przez wnioskodawcę fakturą.Zgodnie z zawartym porozumieniem wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać faktury korygujące w przypadku zaistnienia zmiany wartości sprzedanych buraków i taka potrzeba zaistniała po zmianie ze statusu podatnika VAT na rolnika ryczałtowego. Nieznacznie wrosła cena buraków, które wnioskodawca sprzedał jako czynny podatnik VAT. Przyczyną korekty faktury jest: „Zwyżka ceny buraków - dopłata za wysłodki niedowiezione”.Po sprzedaży buraków wnioskodawca otrzymuje wysłodki, które rozsiewa na polu jako kompost. Po zakończeniu sprzedaży cukrownia wylicza, ile wysłodów mu przysługuje. Po jakimś czasie okazało się, że wnioskodawca nie otrzyma części wysłodków i stąd konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury na sprzedaż buraków cukrowych. Wartość korekty wynosi 82,96 zł netto; 6,64 zł VAT; 89,60 zł brutto.Zmiana ceny zaistniała 26 stycznia 2021 r.Wnioskodawca zadał pytanie, czy obecnie – jako rolnik ryczałtowy, może wystawić fakturę korygującą „in plus” do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną podatkiem VAT i zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów