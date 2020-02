Kiedy samochód osobowy używany w firmie można sprzedać na VAT marża?

Sprzedaż używanego samochodu osobowego, nabytego wcześniej w ramach działalności gospodarczej w celu jego dalszej, przyszłej odsprzedaży, może być opodatkowana na zasadach przewidzianych dla VAT marży - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.02.2020 nr 0114-KDIP1-3.4012.53.2020.1.PRM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ruigsantos - Fotolia.com Środki trwałe można sprzedać bez VAT? Aby skorzystać z procedury VAT-marża, zakup towaru musi nastąpić w ściśle określony sposób (np. na podstawie faktury VAT-marża), musi to być towar używany oraz zakup musi nastąpić z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Pomiędzy zakupem a sprzedażą jednakże taki towar może być wykorzystywany w działalności gospodarczej - w tym jako środek trwały.

W lutym 2018 r. na podstawie faktury VAT-marża wnioskodawca kupił używany samochód osobowy do prowadzonej działalności gospodarczej, w celu jego odsprzedaży. Zanim jednak sprzedaż samochodu nastąpi, jest on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawcy. Samochód został wprowadzony do środków trwałych firmy zainteresowanego. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jego sprzedaż może nastąpić na fakturę VAT-marża, czy też powinna tutaj być zastosowana pełna faktura ze stawką VAT 23%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów