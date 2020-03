Wyłączenie nieruchomości z majątku wspólnego w podatku PIT

5 lat - tyle czasu musi upłynąć pomiędzy nabyciem a sprzedażą nieruchomości, aby ta ostatnia czynność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. I o ile z ustaleniem daty sprzedaży nie ma większego problemu, tak moment nabycia nie jest już tak oczywisty, a fiskus stara się interpretować przepisy na korzyść budżetu państwa.

Co mówią przepisy

Przed zmianą przepisów w 2019 r. fiskus uparcie twierdził, że przeniesienia nieruchomości z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z nich należy traktować jak jego ponowne nabycie. To z kolei skutkowało powstaniem na nowo 5-cio letniego terminu, po upływie którego taką nieruchomość można było zbyć bez podatku.

Fiskus dba o budżet państwa

3 lata na wyjaśnienie sprawy

Ostatecznie organ podatkowy przyznał, że ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej przez przesunięcie nieruchomości z majątku wspólnego obojga małżonków do majątku osobistego jednego z nich nie stanowi ponownego nabycia nieruchomości w rozumieniu updof. Wprawdzie zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa), która obejmuje majątek nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, to na podstawie art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą (w formie aktu notarialnego) rozszerzyć lub ograniczyć tę wspólność majątkową.



Umowa taka ma charakter bez udziałowy. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości każdy z małżonków zbywa całą nieruchomość a nie udziały w niej, a cały przychód ze sprzedaży wchodzi niepodzielnie do majątku wspólnego.



Nadto z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości. Każdy z małżonków jest tutaj właścicielem całej nieruchomości. Zawarcie umowy majątkowej nie oznacza zaś zbycia prawa do nieruchomości lub jej części.



W rezultacie w rozpatrywanej sprawie podatnik od 2004 r. był właścicielem całej nieruchomości. W związku z powyższym jej sprzedaż w 2016 r. nie będzie skutkowała powstaniem źródła przychodu w podatku dochodowym (w ogóle temu podatkowi nie podlega).