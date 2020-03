Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

Ulga termomodernizacyjna: nie każdy budynek mieszkalny uprawnia do odliczenia © Nik - Fotolia.com

Podatnik będący współwłaścicielem jednego z lokali mieszkalnych w budynku, w którym wyodrębnione zostały cztery takie lokale, nie jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W efekcie nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.31.2020.1.ŁS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nik - Fotolia.com Ulga termomodernizacyjna: nie każdy budynek mieszkalny uprawnia do odliczenia Na potrzeby ulgi termomodernizacyjnej przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący tudzież w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który może mieć maksymalnie dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy o powierzchni nie większej niż 30% tego budynku. Ulga nie przysługuje zatem w przypadku wykonywania prac w budynkach z większą liczbą lokali, nawet gdy te są wyłącznie mieszkalne.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem wraz z mężem jednego lokalu mieszkalnego w budynku podzielonym na cztery odrębne lokale mieszkalne – każdy z własną księgą wieczystą. Zakup lokalu miał miejsce w 2018 r. (innych współwłaścicieli nie ma). Po tej czynności małżonkowie przystąpili do gruntownego remontu mieszkania . Wykonano izolację stropów, wymieniono instalację grzewczą, kocioł c.o, stolarkę okienną i drzwiową. Została rozpoczęta budowa ściany przeciwpożarowej oraz przygotowano się na wymianę poszycia dachowego i jego docieplenia.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jest uprawniona do ulgi termomodernizacyjnej w PIT za 2019 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów