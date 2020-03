Nie prowadziłeś ewidencji, nie skorzystasz z ulgi IP BOX

Podatnik prowadzący PKPiR na potrzeby ulgi IP BOX jest zobowiązany do zaprowadzenia odrębnej ewidencji. Tę jednak trzeba prowadzić na bieżąco w trakcie roku, a nie dopiero przy korzystaniu z ulgi - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.03.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.80.2020.1.TR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com IP Box wymaga bieżącego prowadzenia ewidencji Skorzystanie z ulgi IP Box, poza pracą badawczo rozwojową i tworzeniem nowoczesnych narzędzi, wymaga zaprowadzenia szczegółowej ewidencji, z której wprost da się przyporządkować przychody i koszty do konkretnego rozwiązania. Ewidencję taką trzeba prowadzić na bieżąco w trakcie roku, a nie dopiero na moment skorzystania z ulgi.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi programistyczne, które chciałby rozliczyć korzystając z IP Box Wnioskodawca tworzy nowoczesne narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych i przy ich pomocy rozwija program komputerowy, który został stworzony w 2008 r. i do chwili obecnej jest nieustannie ulepszany.Jest to autorskie oprogramowanie stanowiące utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty czy ich praw autorskich.W celu rozwoju rozwiązań tworzonych przez zainteresowanego, ciągle są u niego prowadzone prace badawcze i rozwojowe (poznawanie nowych technologii i ich wykorzystanie celem usprawniania tworzonych produktów). Omawiane oprogramowanie jest tworzone, rozwijane i ulepszane przez wnioskodawcę w sposób systematyczny, w ramach codziennej pracy.Wnioskodawca wyjaśnił też, że na potrzeby skorzystania z IP Box będzie posiadał szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką preferencyjną oraz pozwalającą na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Będzie to ewidencja odrębna od księgi przychodów i rozchodów oraz pozwoli na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy będzie uprawniony do preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% w ramach ulgi IP Box? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: