Podatek od czynności cywilnoprawnych: wartość rynkowa rzeczy

Dla PCC ważna wartość rynkowa a nie wynikająca z umowy

Dla wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych istotne znaczenie ma nie tyle wartość zawartej umowy, co wartość rynkowa czynności cywilnoprawnych. Ustawa podatkowa wskazuje, co pod pojęciem takiej wartości rynkowej należy rozumieć. Pojęcie ustawowe wyjaśniają też sądy administracyjne. Jeżeli zadeklarowana przez podatnika wartość odbiega od rynkowej, może on zostać wezwany do jej zmiany bądź wyjaśnienia rozbieżności.