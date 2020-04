Fiskus wydłuża czas na złożenie zeznań podatkowych PIT za 2019 rok

PIT za 2019 r. rozliczamy do końca maja 2020 r.

Wzorem CIT, fiskus zdecydował się na wydłużenie terminu do złożenia zeznań PIT za 2019 r. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja. Z dniem 30 kwietnia automatycznie zatwierdzą się zeznania przygotowane w usłudze Twój e-PIT, które następnie podatnicy będą mogli korygować. Urzędy skarbowe w maju powiadomią też o ewentualnej dopłacie podatku wynikającej z takich zeznań.